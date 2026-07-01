Ioana Grama are contul de Instagram închis. Nu e singura creatoare de conținut în această situație

Ioana Grama se confruntă cu o problemă neplăcută. Contul ei de Instagram a fost închis.

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  de  ELLE.ro
Ioana Grama are contul de Instagram închis. Nu e singura creatoare de conținut în această situație

Ioana Grama trece printr-o situație extrem de neplăcută. Creatoarei de conținut tocmai i-a fost închis contul personal de Instagram. Ea nu este singura care are parte de această experiență în perioada asta. 

Ioana Grama are contul de Instagram închis

La momentul actual, contul de Instagram al Ioanei Grama nu mai poate fi accesat. În urmă cu câteva zile, creatoarea de conținut povestea că deja se confruntă cu probleme pe rețeaua de socializare, cum ar fi că postările sale de pe platformă îi sunt șterse. Ioana Grama nu și-a ascuns îngrijorarea că este posibil ca în curând să îi fie închis contul de pe Instagram. 

„Anunț foarte important. Instagramul îmi șterge postări încontinuu, postări din campanii plătite, postări personale. (…) Deja mă gândesc că o să îmi închidă și mie contul, având în vedere că Sânzianei i l-au închis, Adelina Pestrițu știu că are contul restricționat. Mi-e foarte frică, nu înțeleg ce se întâmplă, dar se închid conturi pe bandă rulantă”, spunea Ioana Grama, în urmă cu câteva zile, pe Instagram.

Nu este singura creatoare de conținut în această situație

Recent, Adelina Pestrițu a anunțat că nu mai are acces la contul său de Instagram, platforma pe care comunica frecvent cu comunitatea sa și unde împărtășea atât momente din viața personală, cât și proiecte profesionale.

Creatoarea de conținut a ales să își informeze urmăritorii prin intermediul TikTok, explicând că problema a apărut brusc și că, în prezent, încearcă să afle ce s-a întâmplat. Deși situația este una delicată, Adelina Pestrițu spune că a apelat deja la o echipă care se ocupă de recuperarea contului.

Totodată, ea i-a avertizat pe fani să nu creadă eventualele conturi noi care ar putea apărea în numele ei și le-a transmis că, momentan, singurul loc în care poate fi urmărită este TikTok.

„Voiam să vă anunț că am rămas fără Instagram! De dimineață, când am vrut să îmi verific contul, nu am putut să îl accesez. Nu știu cum s-a ajuns la această concluzie. Am primit câteva notificări, care nu sunt toate clare. O echipă se ocupă de această situație. Până atunci, vreau să vă anunț pe voi că nu mă veți mai găsi pe Instagram. Să nu picați în vreo plasă sau să credeți că am făcut o altă pagină nouă. Doar aici mă veți putea găsi (n.r. pe TikTok). Știu că nu sunt singura care trec prin asta acum, pentru mine nu este prima dată. Înțeleg că este o problemă cu noul AI pe care cei de la Instagram îl folosesc. Să sperăm că voi reveni cu vești mai bune”, a transmis Adelina Pestrițu, pe TikTok.

Adelina Pestrițu susține că problema nu este una izolată și că mai mulți creatori de conținut s-ar confrunta în această perioadă cu restricții sau suspendări ale conturilor, posibil din cauza noilor sisteme automate de moderare implementate de platformă.

@adelinapestritu

In cazul in care nu ma mai gasiti pe Instagram, sa stiti ca mi-au suspendat contul. DA, si mie! Se lucreaza la aceasta problema si sper sa revin cu vesti bune cat mai curand. Stiu ca nu sunt singura care trece prin asta. Din cate am inteles, noul AI pe care ei il folosesc face ravagii. Nu mi-am facut alta pagina asa ca va rog sa fiti atenti la fake uri. Pastram legatura

original sound – Adelina Pestritu

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Foto: Arhiva ELLE

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