Ana Bodea, despre experiența de a juca în filmul „Fjord” regizat de Cristian Mungiu: „Am simțit o presiune”

Ana Bodea a vorbit despre cum a fost să lucreze pentru filmul Fjord, care a obținut trofeul Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026.

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  de  Braslasu Iulia
Ana Bodea, despre experiența de a juca în filmul "Fjord" regizat de Cristian Mungiu: "Am simțit o presiune"

Ana Bodea a avut ocazia de a juca în filmul Fjord, scris și regizat de Cristian Mungiu, și care a fost răsplătit în cadrul Festivalului de Film de la Cannes 2026 cu trofeul Palme d’Or.

Ana Bodea, despre experiența de a lucra la filmul Fjord

În Fjord, rolurile principale sunt interpretate de Renate Reinsve și Sebastian Stan. Cei doi îi joacă pe Lisbet și Mihai Gheorghiu, care se mută într-un sătuc dintr-un mic fiord norvegian, unde curând se împrietenesc cu vecinii lor, soții Halberg. Copiii celor două familii devin apropiați, în ciuda diferențelor de educație și valori. Sebastian Stan interpretează rolul unui tată de familie ale cărui convingeri despre educație, viață personală și familie sunt puse la încercare, iar Renate Reinsve dă viață unei mame aflate între două culturi, preocupată să înțeleagă ce este mai bine pentru copiii ei.

Alături de Sebastian Stan și Renate Reinsve, în Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, mai joacă Lisa Loven, Lisa Carlehed, Ana Bodea, Adrian Titieni, Alin Panc, Giulia Nahmany, Vanessa Ceban și Jonathan Breazu.

Ana Bodea și echipa filmului Fjord la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Foto: Profimedia

În 2024, Ana Bodea s-a înscris în programul Managing Talents, dedicat susținerii și dezvoltării comunității actorilor din România. Actrița a participat la un workshop și, deși nu se aștepta să ia casting-ul, iată că acest lucru s-a întâmplat și așa a ajuns să lucreze alături de Cristian Mungiu. Ana Bodea se simte recunoscătoare pentru această șansă și simte că a învățat foarte multe de la regizor. În film, actrița joacă rolul unei reportere de televiziune pe nume Amalia. Actrița a povestit recent că experiența de a lucra alături de Cristian Mungiu a venit cu o mulțime de presiuni, având în vedere cariera și realizările regizorului. 

„Evident, am avut foarte mari emoții! Am simțit o presiune, dar a fost o presiune pe care eu singură am pus-o pe mine. Dacă m-ar fi întrebat cineva – și nu mă refer doar la România, ci la nivel mondial – cu ce regizor mi-aș dori cel mai mult să lucrez, Cristian Mungiu ar fi fost, fără doar și poate, primul pe lista mea”, a spus Ana Bodea pentru Libertatea.

De asemenea, Ana Bodea a mai spus că atmosfera prietenoasă de pe platoul de filmare i-a dat încredere, ceea ce a ajutat-o pe tot parcursul lucrului la acest proiect. 

„Deși aveam mari emoții, el și întreaga lui echipă au fost extrem de calmi și de drăguți cu toată lumea. M-am liniștit foarte tare în momentul în care am ajuns pe set și am început efectiv lucrul. Sunt niște oameni cu un suflet foarte frumos, care iubesc cu adevărat ceea ce fac. Ăsta este un lucru rar, dar se simte imediat. Toată echipa de acolo m-a molipsit cu iubirea față de cinematografie.”

Ana Bodea a jucat cu Sebastian Stan în Fjord

Ana Bodea a filmat alături de Sebastian Stan în Fjord și a povestit cum a fost această experiență pentru ea, dar și ce a observat în stilul de lucru al actorului american de origine română.

„Cred că unul dintre lucrurile care m-au surprins cel mai mult la Sebastian Stan a fost cât de down-to-earth este. Lucrează foarte egal cu toată lumea, nu există ierarhii în felul în care comunică cu colegii de pe set. E foarte deschis, generos, concentrat și foarte disciplinat — vine pregătit, își face research-ul, rămâne focusat, dar în același timp rămâne foarte deschis la indicațiile regizorale și la tot ce e in jur. Am avut multe de învățat și din felul în care își construiește personajele – are o naturalețe care, de fapt, vine din foarte multă muncă, din atenție la detalii și dintr-o înțelegere profundă a personajului. Și mi-a rămas ideea aceasta că, oricât de departe ar părea visul tău, dacă muncești suficient și rămâi sincer cu tine, ajungi acolo. Până la urmă, nu e despre demonstra ceva, ci despre cât de mult adevăr reușești să păstrezi în tine. A fost o mare bucurie să lucrez și cu Adrian Titieni, care mi-a fost profesor si mi-a devenit mentor, coleg și prieten – e genul de om de la care simt că aș putea să învăț ceva nou toată viața, genul de om care te face să realizezi cât de multe mai ai încă de descoperit. Per total, toată echipa — și cea de actori, și cea de producție — a fost minunată. Am fost înconjurată de oameni care chiar își iubesc meseria, iar asta se simte. Și, sincer, e ceva destul de rar”, a spus Ana Bodea pentru Like5

Sebastian Stan și Ana Bodea la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Foto: Profimedia

Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, răsplătit cu multiple premii

Înaintea galei de închidere a Festivalului de Film de la Cannes 2026, Fjord, filmul scris și regizat de Cristian Mungiu, a fost recompensat cu mai multe premii.

Fjord, care a fost selectat în competiția oficială pentru Palme d’Or, a fost răsplătit cu Premiul François Chalais, o distincție acordată în ajunul Ceremoniei de premiere a Competiției Oficiale și care recunoaște valorile jurnalistice ale unui film. Premiul este decernat anual în parteneriat cu Televiziunea Publică din Franța și cu Festivalul de Film de la Cannes. Pelicula regizorului român a mai obținut Prix de la Citoyenneté (Citizenship Award), Premiul Juriului Ecumenic (Ecumenical Jury Prize) și Premiul Criticii Internaționale, acordat de Federația Internațională a Criticilor de Film (FIPRESCI).

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