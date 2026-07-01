Schimbări importante la emisiunea „Vorbește Lumea”. Anunțul oficial făcut de PRO TV: „O nouă etapă”

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Shurubel și Bogdan Ciudoiu prezintă din toamna anului 2022 alături de Lili Sandu emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Shurubel și Bogdan Ciudoiu sunt recunoscuți pentru faptul că au simțul umorului, iar publicul le apreciază glumele. Cei doi formează pe micile ecrane o echipă pe cinste. Amândoi se înțeleg foarte bine și cu Lili Sandu și colaborează de minune împreună, iar telespectatorii au văzut asta.

Emisiunea Vorbește Lumea are acum o casă nouă

Emisiunea Vorbește Lumea îi întâmpină pe cei de acasă într-un spațiu complet nou. Un nou decor, dar aceeași energie molipsitoare ce transformă fiecare dimineață într-o experiență memorabilă. După mai bine de un deceniu în care a adus în casele românilor povești autentice, invitați de excepție și momente care au făcut diminețile mai frumoase, emisiunea prezentată de Lili Sandu, Bogdan Ciudoiu și Shurubel deschide un nou capitol.

Schimbarea vine chiar în preajma unui moment special pentru echipa Vorbește Lumea, care se pregătește să sărbătorească 11 ani de emisiune, pe data de 13 iulie. De-a lungul acestor ani, show-ul a adus pe micile ecrane 2609 ediții, peste 18.000 de invitați și peste 6.500 de ore de emisie LIVE.

Noul decor al emisiunii

„Cei 11 ani petrecuți împreună au însemnat enorm pentru noi. Au fost ani de muncă intensă, emoții, provocări și bucurii împărtășite zi de zi cu cei care ne sunt alături, de acasă, încă din prima zi. Fiecare colț din ‘vechea casă’ poartă amintiri și momente care au definit Vorbește Lumea. Mutarea într-o ‘casă nouă’ înseamnă mai mult decât o schimbare de decor, este și o nouă etapă pentru noi. Rămânem cu aceeași echipă, aceeași energie și aceeași bucurie de a fi aproape de telespectatori în fiecare dimineață, într-un loc nou care ne oferă inspirație pentru a continua povestea emisiunii”, declară Andreea Caranda, producătorul executiv al emisiunii.

Așadar, emisiunea Vorbește Lumea continuă să aducă buna dispoziție în casele românilor de luni până vineri, de la ora 10:30, acum dintr-un nou decor!

Noul decor al emisiunii

Shurubel și Bogdan Ciudoiu, dezvăluiri din culisele emisiunii „Vorbește Lumea”

De-a lungul anilor, Adela Popescu a fost gazda emisiunii „Vorbește Lumea.” Cu excepția unor scurte pauze atunci când a devenit mamă, ea a fost prezentă pe micul ecran și i-a încântat pe telespectatori în fiecare dimineață, alături de colegii ei de platou. Ulterior a fost înlocuită de Lili Sandu, cea care prezintă acum emisiunea alături de Bogdan Ciudoiu și Shurubel.

Într-un interviu acordat recent, Shurubel și Bogdan Ciudoiu au vorbit despre ce se întâmplă în pauzele publicitare.

„Ceea ce nu văd oamenii, apropo de disciplină, este că atunci când luăm pauză, noi nu luăm pauză efectiv. Noi continuăm să fim acolo cu invitații noștri, sunt invitați care pleacă, care vin, noi mai stăm de vorbă cu ei. Trecem de la un medic cu care am vorbit poate de viruși, viroze, la un dresor de câini și tot așa. (…) Disciplina înseamnă poate faptul că, deși pare că tu te distrezi acolo și râzi cu toată lumea, tu ești concentrat și practic ești în emisiune din momentul în care emisiunea a început până în momentul în care încep știrile la ora 13.00”, a declarat Shurubel pentru Cancan.ro.

Și colegul lui a ținut să sublinieze cât este de frumoasă experiența unei emisiuni live.

„Am atât de des emisiune în viața asta, încât am stat și am calculat și sunt mai des în direct decât nu. Serios vorbesc, devine o nevoie. Mi se pare ciudat când sunt în vacanță, ceva nu este normal. Sunt obișnuit să merg de la emisiune la emisiune, să trăiesc în direct foarte mult, și mă bucur că am avut ocazia să trăiesc această artă a liveului. Este o artă până la urmă. Noi trăim în direct, am învățat să trăim în direct. (…) Este practic un job continuu pe durata emisiunii chiar dacă este pauză”, a subliniat Bogdan Ciudoiu.

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Foto: Instagram, PR

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