Anunțul făcut de Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, după cinci ani de relație: „Dragostea la noi a crescut treptat”

Alexandru Ion și soția lui, Evelyne Vîlcu, au făcut confesiuni despre povestea lor de dragoste.

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  de  ELLE.ro
1. Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu
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Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu sunt împreună de cinci ani. Pe lângă povestea lor de dragoste, actorul și soția lui formează o echipă pe cinste și în plan personal.

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, declarații despre relația lor

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, care au împlinit recent cinci ani de relație, au făcut mărturisiri despre începutul poveștii lor de iubire, dar și despre cum au evoluat unul alături de celălalt. 

„Nu, n-a fost dragoste la prima vedere, dar asta nu pentru că nu am fost impresionat de frumusețea ei, ci pentru că, după părerea mea, o relație sănătoasă se construiește mult dincolo de fluturii inițiali, mult dincolo de honeymoon phase (faza de lună de miere – n.red.) și ne place să credem că fix asta am construit în cei cinci ani de când suntem împreună”, a declarat Alexandru Ion pentru VIVA!, conform unica.ro

Evelyne Vîlcu a adăugat că amândoi au fost precauți la început. 

„N-ajută nici că suntem overthinker și atunci cred că pentru noi e foarte dificil să ne fure Dumnezeu mințile la prima vedere fără să trecem totul prin foarte multe filtre. Deci dragostea la noi a crescut treptat odată ce am gândit foarte mult totul și ne-am cunoscut și cred că ne tot îndrăgostim de cinci ani.”

Evelyne Vîlcu a mai spus ce admiră cel mai mult la Alexandru Ion.

„Este o persoană foarte generoasă, atât cu mine, cât și cu cei din jur. Și am admirat asta de când l-am cunoscut, înainte să-l iubesc și să mă îndrăgostesc.”

Ulterior, actorul a dezvăluit și el cum este surprins de soția lui.

„Iar eu aș spune că inteligența și capacitatea ei de a gândi dincolo de ce se vede. Mă surprinde constant cu lucruri pe care le gândește și la care nu m-aș fi gândit niciodată.”

Alexandru Ion și-a cerut soția în căsătorie într-un mod spectaculos

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, care e antreprenoare în domeniul cultural, s-au cunoscut pe o aplicație de dating. În luna decembrie a anului 2022, s-au logodit. Actorul a cerut-o în căsătorie după un an și patru luni de relație. Alexandru Ion i-a oferit partenerei sale de viață un inel de logodnă care a avut ca sursă de inspirație un model purtat de Kate Middleton.

Actorul Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu s-au căsătorit civil pe 19 septembrie 2024. La câteva zile după, cei doi au avut cununia religioasă și s-au distrat pe cinste la nunta lor organizată la Domeniul Manasia.

În cadrul unui interviu, Alexandru Ion a oferit detalii inedite despre cum a planificat să o ceară în căsătorie pe Evelyne Vîlcu. Actorul a ales un loc impresionant în care să aibă acest moment important pentru ei.

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta. (râde) Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a spus Alexandru Ion pentru VIVA!

Cum reușesc Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu să lucreze împreună 

Pe lângă povestea lor de dragoste, Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu formează o echipă și în plan profesional. Cei doi au o companie de producție de spectacole de teatru imersiv.

„Nu am avut mari surprize, noi ne completăm extraordinar de bine. Realmente, Alex este o persoană extraordinar de organizată și pe alocuri tipicară, ceea ce funcționează foarte bine. În creativitatea și haosul meu temporar intervine el. Și reușim și să delimităm acasă, să avem anumite momente în care nu mai vorbim despre muncă. După anumită oră nu ne mai întrebăm lucruri care să țină de muncă și până acum ne ținem de acest plan”, a spus Evelyne Vîlcu pentru cancan.ro.

Alexandru Ion a mai precizat că este o plăcere să lucreze alături de partenera lui. 

„Nu că am zice altceva, dacă n-ar fi așa. N-am zice: Domne, ne certăm ca chiorii întruna, ceea ce nu-i adevărat. Funcționăm foarte bine ca o echipă și asta chiar e realitatea de la firul ierbii. Nu e doar ceva ce spunem așa, că avem o cameră și un microfon în față. Chiar lucrăm foarte bine împreună și ne și face plăcere să facem asta.'

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Foto: Arhiva ELLE

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