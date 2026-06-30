Max Raileanu și George Popescu s-au căsătorit. Imagini spectaculoase de la ceremonia din Grecia

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Max Raileanu și George Popescu s-au căsătorit în Grecia, în cadrul unei ceremonii organizate la Ktima Delmare Pantazara. Alături de familie și de prietenii apropiați, cei doi au spus „Da” pe malul Mării Mediterane, iar imaginile de la eveniment au fost publicate ulterior pe rețelele de socializare.

Max Raileanu și hairstilistul George Popescu au ales să își celebreze căsătoria într-un cadru elegant și discret. În imaginile publicate ulterior, cei doi apar îmbrăcați în alb și negru, zâmbind și bucurându-se de fiecare moment al ceremoniei.

La scurt timp după nuntă, fotograful evenimentului, un prieten apropiat al cuplului, a publicat un mesaj în care a vorbit despre relația pe care o are cu George Popescu și despre parcursul celor doi până în ziua căsătoriei.

„Pe George îl cunoaștem de aproape 17 ani. Prima nuntă pe care am fotografiat-o vreodată a venit prin recomandarea lui. Credem că există ceva tare frumos în prietenii care cred în visurile tale la fel de mult cum crezi și tu în ale lor. We’ve come a long way together„, a scris acesta.

În aceeași postare, fotograful a povestit că a fost martor la mai multe etape importante din viața lui George Popescu, inclusiv la perioada în care l-a cunoscut pe Max Raileanu.

„Am fost acolo și când l-a cunoscut pe Max. Ne amintim fluturii din stomac. Zâmbetul pe care nu și-l putea ascunde. Felul în care vorbea despre el. Genul acela de fericire care nu are nevoie de explicații”, a mai scris acesta.

Mesajul continuă cu câteva rânduri dedicate lui Max Raileanu, pe care spune că a ajuns să îl cunoască prin intermediul lui George.

„Dacă George ne-a făcut să-l îndrăgim pe Max înainte să-l cunoaștem, Max ne-a făcut să-l iubim prin felul în care este. Blând, prezent, generos și mereu acolo pentru oamenii lui”.

Fotograful a explicat că, dincolo de ceremonia din Grecia, ceea ce l-a impresionat cel mai mult este felul în care cei doi și-au construit relația de-a lungul anilor.

„Ieri, în Grecia, s-au ales din nou. Și credem că asta ne va rămâne cel mai mult în suflet. Nu ceremonia. Nu petrecerea. Nu emoțiile unui singur moment. Ci felul în care două suflete au ales, zi după zi, să construiască ceva frumos. Cu răbdare. Cu vulnerabilitate. Cu conversații grele. Cu încredere. Alegându-se unul pe celălalt iar și iar, inclusiv în zilele în care le-a fost mai greu”, a transmis acesta.

La finalul mesajului, fotograful le-a adresat și câteva cuvinte celor doi proaspăt căsătoriți.

„Suntem onorați să facem parte din viața voastră. Și vă mulțumim că ne reamintiți că iubirea nu înseamnă doar să găsești omul potrivit. Înseamnă să îl alegi, în fiecare zi, până când iubirea și prietenia devin același lucru, devin acasă. Vă iubim!”.

Max Raileanu și George Popescu sunt împreună de mai mulți ani și au preferat să își păstreze relația departe de atenția publică. Ceremonia din Grecia a avut loc în prezența celor mai apropiați oameni din viața lor, iar imaginile publicate ulterior surprind unul dintre cele mai importante momente pentru cei doi.

Foto: Instagram, Teoria Zâmbetului

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