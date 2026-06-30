Meghan Markle s-ar putea confrunta cu pierderi de milioane de dolari. Ce probleme are brand-ul său, As Ever

După succesul de la lansare, brand-ul de lifestyle al lui Meghan Markle s-ar putea confrunta acum cu noi provocări.

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  . Actualizat 30.06.2026, 11:46,  de  ELLE
Meghan Markle s-ar putea confrunta cu pierderi de milioane de dolari. Ce probleme are brand-ul său, As Ever

Brand-ul de lifestyle As Ever, lansat de Meghan Markle în 2025, s-ar putea confrunta cu dificultăți financiare semnificative dacă stocurile actuale nu vor fi vândute înainte de expirarea produselor.

Potrivit Daily Mail, Ducesa de Sussex în vârstă de 44 de ani trebuie să vândă până la sfârșitul verii viitoare stocurile existente de gemuri, ceaiuri și petale comestibile, înainte ca acestea să expire și să nu mai poată fi comercializate.

Publicația estimează că doar surplusul de gemuri ar putea genera o pierdere de aproximativ cinci milioane de dolari în profit, iar produsele din categoria petalelor comestibile ar putea adăuga încă un milion de dolari la această sumă.

Situația actuală ar fi consecința unei decizii de extindere accelerate, luate de Meghan după succesul înregistrat la debutul brand-ului As Ever. La lansarea din aprilie 2025, toate produsele disponibile, de la gemuri și ceaiuri, până la mixurile pentru clătite și biscuiți, precum și petalele comestibile, s-au epuizat în doar câteva minute.

Succesul inițial a determinat-o pe Ducesa de Sussex să suplimenteze rapid producția. Două luni mai târziu, As Ever a revenit cu stocuri noi, realizate în cantități de zece ori mai mari decât cele inițiale. Și de această dată, produsele s-au vândut aproape instantaneu. Ulterior, Meghan a introdus în ofertă și un vin rosé, care, potrivit Page Six, s-a epuizat în mai puțin de o oră.

Într-un interviu acordat publicației Bloomberg, în august anul trecut, Meghan Markle vorbea despre ritmul rapid în care s-a dezvoltat afacerea sa.

„Dintr-odată, discuția a trecut de la câteva mii de borcane și capace, la începutul acestui an, la nevoia de a face o comandă de un milion de unități. Este un salt uriaș în doar câteva luni de la lansarea unei afaceri”, declara aceasta.

În ianuarie, o eroare tehnică a site-ului ar fi dezvăluit existența a peste 600 de mii de produse nevândute. De altfel, Page Six relata anterior, citând surse apropiate situației, că Meghan avea atât de multe gemuri rămase încât le oferea angajaților Netflix.

Pe lângă problema stocurilor, brandul s-ar confrunta și cu o scădere a traficului online. Potrivit unui raport publicat de Newsweek, pe baza datelor furnizate de Similarweb, site-ul As Ever a înregistrat în decembrie aproximativ 246.000 de vizite, dintre care 180.000 proveneau din Statele Unite.

În ianuarie, numărul vizitelor din SUA a scăzut la 89.000. În februarie, site-ul a avut 213.000 de vizitatori în total, dintre care 83.500 din Statele Unite. Luna martie a adus o ușoară revenire, cu 226.000 de vizite totale și 94.000 din SUA, însă în aprilie cifrele au coborât din nou, la 178.000 de vizite, dintre care 61.500 provenite de pe piața americană.

Newsweek notează că această evoluție coincide cu scăderea popularității lui Meghan Markle în Statele Unite. Cu toate acestea, cifrele oficiale privind performanțele brand-ului As Ever nu au fost făcute publice.

Meghan Markle și Prințul Harry continuă colaborarea cu Netflix

Pe lângă brand-ul As Ever, Meghan Markle are și alte proiecte în dezvoltare. Ducii de Sussex își vor continua colaborarea cu Netflix, pregătind un nou proiect inspirat dintr-o poveste reală despre războiul din Afganistan. Potrivit publicației Deadline, cei doi vor produce adaptarea volumului No Way Out: The Searing True Story of Men Under Siege, semnat de maiorul britanic Adam Jowett, o carte care documentează una dintre cele mai dificile misiuni militare britanice desfășurate în provincia Helmand, în 2006.

Filmul va fi realizat prin intermediul Archewell Productions, compania fondată de Meghan și Harry, alături de Tracy Ryerson. Deadline notează că scenariul este scris de Matt Charman, nominalizat la Oscar pentru filmul Bridge of Spies din 2015.

Proiectul are și o dimensiune personală pentru Prințul Harry, care a participat la două misiuni de luptă în Afganistan în perioada în care făcea parte din armata britanică. Înainte de retragerea sa din serviciul militar, acesta ajunsese la gradul de căpitan.

Ducii de Sussex, noi proiecte cu platforma de streaming, în ciuda presupuselor tensiuni

Acesta nu ar fi însă singurul proiect pe care Ducii de Sussex îl pregătesc. În luna martie, Deadline a anunțat că Meghan Markle și Prințul Harry lansează un nou serial pentru Netflix, după presupusele tensiuni cu platforma de streaming. De această dată, ar fi vorba despre un serial inspirat din universul sportului polo. Conform publicației, producția, care nu are încă un titlu oficial, va fi plasată în Wellington, Florida, descris drept un „oraș ecvestru de elită”, iar povestea „se învârte în jurul dinamicilor tensionate dintre două echipe rivale și familiile care le conduc”.

Proiectul marchează o nouă colaborare a cuplului cu platforma de streaming, în cadrul companiei lor, Archewell Productions, alături de producătorii Josh Schwartz și Stephanie Savage, prin Fake Empire.
Noul serial este considerat o extensie a interesului personal al Prințului Harry pentru acest sport.

Potrivit Deadline, producția ar fi inspirată de POLO, documentarul lansat pe Netflix în 2024, care nu a avut o audiență ridicată. Prințul Harry practică polo de ani de zile și participă frecvent la meciuri caritabile.

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Foto: Arhiva ELLE

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