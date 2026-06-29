Angelina Jolie, apariție spectaculoasă la proiecția filmului Couture. Ce ținută a ales actrița

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Angelina Jolie a fost prezentă la o proiecție specială a noului său film, Couture, organizată la The Whitby Hotel din New York. Actrița în vârstă de 51 de ani a ales pentru această ocazie o rochie neagră, fără bretele, cu un decolteu adânc, de la brand-ul Tom Ford, în valoare de 5.190 de dolari.

La sosire, Jolie a fost fotografiată purtând și un palton oversized din lână, într-o nuanță crem, semnat Calvin Klein. Apariția a fost completată de pantofi stiletto negri și o pereche de ochelari de soare Bottega Veneta.

În Couture, film scris și regizat de Alice Winocour, Angelina Jolie o interpretează pe Maxine, o regizoare americană care primește diagnosticul de cancer de sân în timp ce se află în Europa pentru a realiza un proiect destinat unei case de modă prestigioase.

Potrivit descrierii oficiale a producției, după această veste care îi schimbă viața, Maxine le întâlnește pe Ada, interpretată de Anyier Anei, un tânăr model din Sudanul de Sud care încearcă să își construiască propriul drum, și pe Angéle, personaj interpretat de Ella Rumpf, o make-up artistă care visează la o altă viață.

„Deși provin din lumi complet diferite, cele trei femei dezvoltă o legătură puternică. Pe fundalul spectaculos al universului haute couture, fiecare dintre ele este nevoită să ia decizii importante și să facă față unor momente decisive în carieră”, se arată în descrierea filmului.

Într-un interviu acordat revistei People, Angelina Jolie a vorbit despre colaborarea cu regizoarea Alice Winocour și despre semnificația pe care acest proiect o are pentru ea.

„Alice este o regizoare minunată și abordează poveștile femeilor din Couture cu sensibilitate și speranță”, a declarat actrița.

„Filmul nu vorbește despre un sfârșit pentru personajul meu, ci mai degrabă despre o dorință reînnoită de a trăi viața până la ultima suflare, lucru care rezonează puternic cu mine în această etapă a vieții mele”.

Jolie a mărturisit că nu crede că ar fi putut aborda acest rol cu câțiva ani în urmă.

„Nu sunt sigură că aș fi fost suficient de puternică nici măcar acum cinci ani pentru a face acest lucru. Pentru a fi din nou deschisă și încrezătoare, pentru a împărtăși și a-mi permite să fiu vulnerabilă”.

Actrița a făcut și o referire emoționantă la mama sa, Marcheline Bertrand, care s-a stins din viață în 2007.

„În viață se întâmplă lucruri care ne abat de la drum. Ne pierdem pe noi înșine și ne simțim izolați. Aș fi dat orice ca mama mea să fie încă în viață și să fie alături de nepoții ei”, a adăugat vedeta.

Couture a avut premiera mondială în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Toronto, în septembrie anul trecut. La acel moment, într-un interviu acordat publicației Variety, Angelina Jolie a recunoscut că experiența realizării filmului a fost una profund personală.

„Simt că este un film extrem de personal”, a spus ea. „A părut atât de intim, încât, în mintea mea, este probabil singurul film care nu se simte ca un film”.

Angelina Jolie, adevărul despre operația de mastectomie

Tema centrală a filmului are și o rezonanță personală pentru Angelina Jolie. Actrița a vorbit deschis de-a lungul anilor despre deciziile sale medicale preventive, după ce medicii i-au indicat un risc genetic ridicat de cancer de sân.

Jolie a explicat pentru TIME France de ce a simțit că acesta este momentul potrivit pentru a-și face publice cicatricile rezultate în urma operației de dublă mastectomie.

„Împărtășesc aceste cicatrici cu multe femei pe care le iubesc”, a declarat Angelina Jolie. „Și sunt mereu emoționată atunci când văd alte femei care au curajul să le arate”.

Actrița a adăugat:

„Am vrut să fiu alături de ele, știind că TIME France va oferi informații despre sănătatea sânilor, prevenție și educație privind cancerul de sân”.

Decizia Angelinei Jolie de a face mastectomia preventivă a fost influențată de istoricul său familial. Mama ei, actrița Marcheline Bertrand, a murit în 2007, la vârsta de 56 de ani, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Într-un editorial publicat în The New York Times în mai 2013, intitulat „My Medical Choice”, Jolie dezvăluia că testele genetice au arătat că este purtătoarea unei mutații a genei BRCA1, care îi creștea semnificativ riscul de a dezvolta cancer mamar.

„Am vrut să scriu acest text pentru a le spune altor femei că decizia de a face o mastectomie nu a fost una ușoară. Dar este o decizie de care sunt foarte mulțumită. Riscul meu de a face cancer de sân a scăzut de la 87% la sub 5%. Le pot spune copiilor mei că nu trebuie să se teamă că mă vor pierde din cauza cancerului de sân”.

În martie 2015, Angelina Jolie a anunțat că a făcut un nou pas preventiv, suferind o intervenție prin care i-au fost îndepărtate ovarele și trompele uterine, pentru a reduce riscul de cancer ovarian. În interviul recent, actrița a pledat ferm pentru accesul universal la testările genetice BRCA.

Foto: Arhiva ELLE, profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro