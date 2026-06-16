„Prea vulgar!” Jennifer Lopez, criticată dur de fani. Imaginea care a stârnit numeroase reacții în mediul online

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Jennifer Lopez continuă să atragă atenția prin aparițiile sale îndrăznețe. După succesul noului film Office Romance, artista a devenit subiect de discuție și datorită unei imagini publicate pe rețelele de socializare, care a generat numeroase reacții din partea fanilor.

Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, a ales una dintre cele mai provocatoare ținute ale sale pentru un eveniment desfășurat în Franța. Cântăreața a purtat o rochie mini strălucitoare, cu un decolteu adânc, însă nu ținuta în sine a atras cele mai multe comentarii, ci postura surprinsă într-o fotografie distribuită de hairstilistul său, Danielle Priano.

În imagine, artista apare relaxată pe scaunul de machiaj, cu picioarele larg depărtate.

Postarea a devenit rapid virală, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

Un fan a glumit: „Eu la consultația la obstetrician, însărcinată în 30 de săptămâni”. Alții au fost mai critici. „Nu, prea vulgar, nici măcar de la ea nu mă așteptam”, a scris o persoană, în timp ce altcineva a comentat: „Ține-ți picioarele apropiate măcar un minut!”.

În același timp, numeroși admiratori au sărit în apărarea artistei. „Dacă aș arăta atât de bine la vârsta ei, m-aș mândri și eu cu asta!”, a comentat un fan.

După vizita de la Cannes, artista a ajuns la Paris, unde a urcat pe scenă alături de DJ-ul și producătorul David Guetta, în cadrul unui concert susținut în capitala Franței.

În paralel, Jennifer Lopez se bucură de succesul noului său proiect cinematografic. Potrivit Netflix, Office Romance ocupă în prezent primul loc în topul celor mai vizionate filme de pe platformă.

Jennifer Lopez și Brett Goldstein, cel mai nou cuplu de la Hollywood?

Recent, în cadrul emisiunii Today Show, Jennifer Lopez a spus adevărul despre zvonurile legate de relația amoroasă cu Brett Goldstein.

„Știi ce spune toată lumea… că poate este adevărat, că poate chiar vă întâlniți și în viața reală?”, a întrebat-o prezentatoarea Savannah Guthrie.

Vizibil luată prin surprindere, Lopez a rămas câteva secunde fără cuvinte, apoi a răspuns:

„Nu există niciodată un moment în care să fiu văzută cu cineva sau să lucrez cu cineva fără ca oamenii să încerce să mă cupleze cu persoana respectivă”.

Goldstein a intervenit imediat, glumind:

„Cred că asta se întâmplă dacă stai lângă ea. De aceea am stat atât de aproape de ea tot timpul”.

Savannah Guthrie nu s-a lăsat însă convinsă și a răspuns:”Bine, dar trebuie să spun, pentru că mă cunoști. Acesta nu a fost un răspuns”.

Jennifer Lopez a răspuns imediat: „Nu a fost un răspuns? Ba da, a fost un răspuns!”.

Artista a continuat explicând că astfel de speculații apar constant în jurul ei.

„Pentru că oamenii aceștia cu care mă cuplează… Cred că anul acesta am fost cu Kevin Costner. Am fost cu… au fost foarte multe persoane. Se întâmplă tot timpul. Asta nu înseamnă că este adevărat”.

Prezentatoarea a insistat pentru a treia oară: „Bine, deci nu aveți o relație în viața reală?”.

„Nu ne întâlnim”, a răspuns Lopez, iar Goldstein a completat scurt: „Corect”.

La rândul său, Brett Goldstein a vorbit despre relația foarte bună pe care a avut-o cu Lopez încă de la începutul colaborării.

„Când ne-am întâlnit prima dată pe Zoom, conexiunea s-a creat imediat”, a declarat actorul.

În Office Romance, Brett Goldstein și Jennifer Lopez interpretează doi perfecționiști dependenți de muncă, care încep o relație secretă la birou, poveste ce riscă să le afecteze atât viața personală, cât și cariera. După încheierea filmărilor au apărut însă speculații privind chimia dintre cei doi și în afara platourilor.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro