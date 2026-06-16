Justin Timberlake și Jessica Biel, apariție rară împreună la New York. Ipostaza romantică în care au fost fotografiați

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Justin Timberlake și Jessica Biel au fost surprinși împreună pe străzile din New York, într-una dintre rarele lor apariții publice din ultima perioadă.

Luni, 15 iunie, cei doi soți, care au împreună doi băieți, au fost fotografiați pentru prima dată în public după anul 2024. Pentru plimbarea de zi prin oraș, artistul în vârstă de 45 de ani și actrița de 44 de ani au ales ținute asortate, complet negre, și ochelari de soare, fiind surprinși ținându-se de mână.

Jessica Biel a fost prezentă și vara trecută la concertele susținute de Timberlake în cadrul turneului The Forget Tomorrow World Tour. Deși preferă să își păstreze viața personală departe de atenția publicului, cei doi au continuat să împărtășească pe rețelele sociale fotografii și momente din viața lor privată cu ocazia aniversărilor, zilelor de naștere și altor evenimente importante.

Apariția lor vine la trei luni după ce, în luna martie, au fost făcute publice imagini legate de arestarea lui Justin Timberlake pentru conducere sub influența alcoolului, incident petrecut în iunie 2024. La acel moment, o sursă apropiată a declarat pentru PEOPLE că Jessica Biel a considerat situația „stresantă” și că își dorește să lase acel episod în urmă.

De asemenea, în acea perioadă s-a relatat că Jessica i-ar fi dat lui Timberlake un ultimatum.

„Au existat câteva momente dificile în ultima perioadă, iar ea este concentrată pe viitor”, a declarat sursa pentru publicație. „Este cea mai fericită atunci când se poate dedica familiei și, în același timp, proiectelor profesionale pe care alege să le accepte.„

În ianuarie 2026, la gala Critics Choice Awards, Jessica Biel a vorbit deschis despre admirația pe care o are pentru soțul său. Într-un interviu acordat lui Justin Sylvester de la E!, actrița a mărturisit că se numără printre cei mai mari fani ai artistului.

„Cred că sunt acolo sus, printre fanii lui numărul unu. Pur și simplu nu există nimeni ca el. Nimeni care să performeze ca el, nimeni care să cânte ca el. Aduce atât de multă bucurie”, a spus ea despre soțul său, despre care afirmă că este „absolut extraordinar pe scenă”.

Jessica a mărturisit și că nu îi pasă dacă entuziasmul ei o face să pară exagerată atunci când îl urmărește pe Timberlake în concerte.

„Nu-mi pasă dacă arăt ca o persoană nebună”, a spus ea. „O să dansez fără oprire două ore și jumătate. Îi iubesc muzica și nu-mi pasă, o spun direct: îl ador și îl iubesc ca artist și performer.”

Justin Timberlake și Jessica Biel s-au căsătorit în 2012 și au vorbit de-a lungul anilor despre importanța familiei în viața lor. În iulie 2025, la finalul turneului mondial al artistului, actrița a publicat pe Instagram o serie de imagini și videoclipuri realizate în timpul lunilor petrecute pe drum alături de familie.

Printre fotografii s-a aflat și una în care cei doi poartă tricouri vintage imprimate cu chipurile celuilalt, un gest care a atras imediat atenția fanilor.

„Soția și mama din turneu se retrage”, a scris Jessica Biel în descrierea postării.

foto: Arhiva ELLE

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