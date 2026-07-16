Prințesa Charlene, vizibil emoționată la ceremonia organizată în memoria victimelor atentatului de la Nisa. Cum a fost surprinsă alături de Prințul Albert de Monaco

Prințesa Charlene și Prințul Albert s-au alăturat liderilor francezi pentru a comemora victimele atentatului din 14 iulie 2016.

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  de  ELLE
Prințesa Charlene, vizibil emoționată la ceremonia organizată în memoria victimelor atentatului de la Nisa. Cum a fost surprinsă alături de Prințul Albert de Monaco

Prințesa Charlene și Prințul Albert de Monaco au participat la ceremonia organizată la Nisa pentru comemorarea a zece ani de la atentatul terorist din 14 iulie 2016. Cuplul regal s-a alăturat președintelui Franței, Emmanuel Macron, și Primei Doamne, Brigitte Macron, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Franței.

Ceremonia a avut loc pe Promenade des Anglais, locul unde, în urmă cu un deceniu, un atac terorist s-a soldat cu moartea a 86 de persoane și rănirea altor peste 400.

Prințesa Charlene a ales pentru această ocazie o rochie bleumarin fără mâneci. De-a lungul ceremoniei, suverana din Monaco a fost surprinsă vizibil emoționată în timpul discursurilor susținute de Emmanuel Macron și de reprezentanții familiilor victimelor.

La comemorare au participat și membri ai guvernului francez, oficiali locali, aproximativ 2.500 de persoane, precum și foștii președinți ai Franței, Nicolas Sarkozy și François Hollande. Programul a inclus proiectarea unui film dedicat tragediei și un moment muzical susținut de violoncelistul Gautier Capuçon.

Nu este pentru prima dată când Prințul Albert și Prințesa Charlene iau parte la ceremoniile dedicate victimelor atentatului de la Nisa. De-a lungul anilor, cei doi au participat la comemorările oficiale și au susținut constant inițiativele menite să păstreze vie memoria celor care și-au pierdut viața.

Pe 14 iulie 2016, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un cetățean tunisian în vârstă de 31 de ani, a intrat cu un camion de 19 tone în mulțimea adunată pe Promenade des Anglais pentru a urmări focurile de artificii organizate cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Atacatorul a parcurs aproape doi kilometri înainte de a fi împușcat mortal de forțele de ordine. În urma atacului, 86 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 400 au fost rănite.

În 2022, un tribunal special din Paris a condamnat șapte bărbați și o femeie la pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și 18 ani. Trei dintre inculpați au fost găsiți vinovați de asociere cu un terorist, iar ceilalți cinci au fost condamnați pentru furnizarea de arme folosite în pregătirea atacului.

Prințesa Charlene, prezentă la Marele Premiu al Principatului Monaco

Luna trecută, Prințesa Charlene a avut o apariție spectaculoasă la Marele Premiu al Principatului Monaco. Soția Prințului Albert al II-lea a optat pentru o rochie albă lungă, fără mâneci, cu decolteu în V și croială petrecută. Modelul, marcat în talie de o curea subțire maro, avea o linie simplă și fluidă, specifică stilului pe care Charlene îl adoptă frecvent la aparițiile oficiale.

Ținuta a fost accesorizată cu un colier, o brățară și o pereche de ochelari de soare supradimensionați. Pe circuit, Prințesa a fost însoțită de Prințul Albert al II-lea de Monaco, care a purtat un sacou bleumarin și pantaloni gri, completându-și ținuta cu o șapcă și o pereche de ochelari de soare.

Aceasta nu a fost însă singura apariție a lui Charlene în timpul weekendului de Formula 1. Cu două zile înainte, la una dintre sesiunile de antrenamente desfășurate pe Circuitul de Monaco, prințesa a purtat o rochie asemănătoare, însă într-o nuanță intensă de roșu.

Prințesa Charlene, în centrul unei controverse în timpul unei vizite oficiale

Recent, Prințesa Charlene de Monaco s-a aflat în centrul unei controverse după întâlnirea cu Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia. Charlene și soțul său, Prințul Albert al II-lea, au fost primiți la Palatul Zarzuela cu ocazia primei lor vizite oficiale în Spania în calitate de cuplu princiar.

Momentul, considerat unul important pentru relațiile diplomatice dintre Monaco și Spania, a atras atenția publicului nu doar prin semnificația sa politică, ci și printr-un gest făcut de Charlene la sosire. Mai mulți internauți au remarcat că Prințesa a făcut o reverență atât în fața Regelui Felipe, cât și a Reginei Letizia, iar unii au susținut că acest lucru ar reprezenta o încălcare a protocolului.

„Eroarea de protocol a Prințesei Charlene: deși poartă titlul de Prințesă, ea este soția unui șef de stat și nu ar trebui să facă reverență în fața regilor”, a comentat un utilizator pe rețeaua X.

Alți critici au mers și mai departe, susținând că gestul a fost nepotrivit și că a creat confuzie în rândul celor care urmăreau evenimentul.

Totuși, numeroși utilizatori au sărit în apărarea prințesei. Potrivit acestora, reverența nu a reprezentat o greșeală, deoarece rangul de „Majestate” al monarhilor spanioli este superior celui de „Alteță Serenissimă”, titlu purtat de familia princiară din Monaco.

„Nu este același lucru să fii Alteță Serenissimă și să fii Majestate. Este un rang superior”, a scris un comentator, în timp ce altul a adăugat că „reverența lui Charlene a fost perfectă”.

În ciuda dezbaterilor din mediul online, prima zi a vizitei oficiale în Spania a fost considerată un succes. Programul a avut rolul de a consolida relațiile dintre cele două state și a inclus o vizită la Grădina Botanică Regală din Madrid.

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Foto: Profimedia

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