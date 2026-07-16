Romanița Iovan, mândră de fiul ei. Albert studiază în străinătate ingineria automobilistică: „Mă bucur pentru el”

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Romanița Iovan are un fiu, pe nume Albert, din căsnicia cu Adrian Iovan. În 2008, creatoarea de modă și pilotul au divorțat, după cinci ani de căsnicie. Adrian Iovan a murit în anul 2014, în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni. În prezent, Romanița Iovan trăiește o poveste de dragoste cu avocatul Iulian Gogan, cu care este și logodită.

Romanița Iovan, mândră de fiul ei

După ce a urmat cursurile de la British School Bucharest, Albert, fiul Romaniței Iovan, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură, la a decis să studieze în Anglia ingineria automobilistică. După terminarea studiilor, tânărul intenționează să se întoarcă în România pentru a pune în aplicare ceea ce a învățat. Cu toate că sunt departe unul de celălalt, Romanița Iovan și băiatul ei mențin legătură și se țin la curent cu lucrurile importante din viața lor. Recent, creatoarea de modă a vorbit despre relația lor deosebită.

„A terminat în primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu. Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Și, țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde. Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: „Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui.” Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică. Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic. Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine”, a spus Romanița Iovan pentru Unica.ro.

Fiul Romaniței Iovan are o afacere

Fiul Romaniței Iovan activează deja în lumea business-ului, având chiar propriul brand de haine. Dacă în trecut Romanița Iovan și-ar fi dorit ca Albert să fie mai apropiat de lumea sa, cea a modei, lucrurile s-au mai schimbat între timp. Creatoarea de modă a declarat că fiul ei este mai mult implicat în zona de business și nu urmărește ca el să ducă mai departe afacerea ei.

„Nu, munca mea nu vreau s-o continue, pentru că el gândește total altfel și și-a lansat propriul lui brand și vreau să fie o chestie auxiliară. Nu vreau să fie cea care să îi coordoneze viața, ci el să aibe alte preocupări și să rămână această preocupare pe locul doi. Eu așa aș dori, acum depinde și de Albert ce o să-și dorească el cu viața lui', a declarat Romanița Iovan pentru ciao.ro. „Nu știu cât la sută e modă și cât la sută e business ce mă pasionează pe mine cel mai mult și de ce am făcut brandul. Adică mai mult îmi place și partea de business a brandului, nu numai partea artistică, îmi place să mă joc așa. Ce port acum, hainele le-am creat eu, dar în același timp vreau să mă duc pe inginerie automobilistă la facultate și să urmez drumul ăla. Și să mă mai și dau cu mașinile la raliu și la curse. Am multe pasiuni și e greu să mă împart în toate”, a continuat Albert Iovan.

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Foto: Instagram

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