Gina Matache, noi detalii despre conflictul cu fiica sa, Oana, din urmă cu câțiva ani: „Nu știam pe ce căi apucă”

Gina Matache a vorbit deschis despre conflictul pe care l-a avut cu fiica sa, Oana Matache, după începutul relației acesteia cu Radu Siffredi.

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  de  ELLE.ro
Gina Matache, noi detalii despre conflictul cu fiica sa, Oana, din urmă cu câțiva ani: "Nu știam pe ce căi apucă"

Gina Matache a vorbit din nou cu sinceritate despre perioada dificilă pe care a traversat-o în relația cu fiica sa, Oana Matache, după ce aceasta și-a început povestea de dragoste cu Radu Siffredi. Artista a mărturisit că reacțiile sale din acea perioadă au fost generate de teama unei mame care nu știa cine este bărbatul care intrase în viața fiicei sale.

Gina Matache, dezvăluiri despre conflictul cu fiica sa, Oana

Privind acum în urmă, mama Deliei spune că timpul i-a demonstrat că relația dintre fiica ei, Oana, și Radu Siffredi este una solidă, iar îngrijorările pe care le avea atunci s-au risipit. Invitată într-un podcast, Gina Matache a rememorat momentul în care tensiunile din familie au devenit publice și a explicat ce a determinat-o să reacționeze atât de puternic. În prezent, spune ea, privește situația dintr-o altă perspectivă, cu mai multă detașare și consideră că totul a fost un impuls firesc, izvorât din dorința de a-și proteja copilul.

„La un moment dat ai avut un clinci cu Oana, chiar a intervenit și Delia„, a spus Gabriela Cristea, moderatoarea podcast-ului.

„Am avut, pentru că eu, mamă îngrijorată, nu știam pe ce căi apucă”, a răspuns Gina Matache.

„Acum te-ai liniștit?”, a întrebat prezentatoarea.

„M-am liniștit, că deja sunt trei-patru ani de atunci. Lucrurile sunt stabile”, a spus Gina Matache.

Gina Matache a explicat că lipsa informațiilor despre noul partener al fiicei sale a făcut-o să reacționeze impulsiv, după anunțul șocant al divorțului de tatăl copiilor ei.

„Atunci, da, a fost șocant. Nu știu care a fost resortul care m-a împins să fac chestia asta. În primul rând, pentru că nu știam cine e băiatul. A apărut de nicăieri, m-am speriat un pic. Important e că mi-au demonstrat, în timp, că s-au așezat. A fost un impuls. Nu știam ce o să fie. Nici acum nu îi știu bine. Nu îi știu familia. M-am lămurit”, a declarat Gina Matache.

Gina Matache, despre relația cu nepoții săi

În cadrul aceluiași podcast, artista a vorbit și despre rolul de bunică. Deși spune că este foarte atașată de nepoții săi, Gina Matache recunoaște că îi vede mult mai rar decât și-ar dori. Programul încărcat al copiilor, dar și faptul că își petrec weekendurile împărțite între părinți, fac ca întâlnirile cu bunica să fie destul de puține. Din acest motiv, fiecare ocazie petrecută împreună este cu atât mai prețioasă.

„Acum sunt bunică, dar, din păcate, nu apuc să mă mai bucur de ei mari. Au început școala. Fiind o școală particulară, sâmbăta sunt la taică-su, iar bunica trebuie să le facă tot ce mai au de făcut pentru luni, că se duc la școală. Eu nu apuc să-i văd decât o dată sau de două ori pe an: de Crăciun, când îi aduce cu colindul, și, eventual, de Paște”, a povestit cu sinceritate Gina Matache.

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Foto: Arhiva ELLE

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