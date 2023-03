Gina Matache, un nou mesaj dur adresat fiicei sale, Oana, după ce aceasta a divorțat și acum are o nouă relație

Sora Deliei Matache se află de câteva săptămâni în atenția presei și a amatorilor de cancanuri după ce a decis să divorțeze și a dezvăluit că are deja o altă relație, cu Radu Siffredi. Această veste nu a fost primită cu bucurie de fanii tinerei, însă nici de mama ei, Gina Matache arătându-se revoltată de decizia fiicei sale.

Gina Matache a postat – și ulterior a și șters – mai multe mesaje pe contul ei de socializare în care își critică foarte dur fiica și pe noul ei partener. De altfel, ea a fost prezentă și în cadrul emisiunii „Teo Show”, declarând că este revoltată de deciziile luate de Oana Matache.

Unul dintre cele mai recente mesaje postate de Gina Matache pe Instagram este tot o critică la adresa fiicei sale.

Gina Matache se declară dezamăgită de alegerile făcute de fiica ei în ultima perioadă. Într-un interviu recent, mama Oanei a dezvăluit că nu are încredere în actualul iubit al fiicei sale, Radu Siffredi, și nu dorește ca acesta să petreacă timp în preajma nepoților săi. În plus, aceasta a afirmat că singurul ginere pe care îl recunoaște este Răzvan Miheț.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și … un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii „Teo Show”.