Gina Matache, mama Deliei, mesaj tranșant pentru cei care o critică pe artistă pentru că nu își dorește copii

Gina Matache, mama Deliei, a transmis un mesaj celor care îi critică fiica din cauza declarații recente făcute de artistă. Delia a vorbit recent, dar nu pentru prima dată, despre decizia ei de a nu avea copii, iar declarațiile ei au fost criticate dur pe social media și nu numai de fani, dar și diverse personaje din spațiul public.

„Delia a depășit de mult faza cu deranjatul. Delia se joacă. Are stilul ei de a se juca. Ea glumește. Nici nu știi când vorbește serios. Ea își mai pierde timpul când nu mai are ce face. Dar nu e treaba nimănui. În primul rând fiecare știe ce este în casa lui, ce e în viața lui. Și nu e datoare să dea explicații nimănui. Repet: ea se joacă. Are stilul ei de a glumi. De multe ori o mai sun și eu și o mai întreb și ea îmi spune: ‘hai, mă mamă. Tu mă cunoști pe mine după Facebook sau după Instagram?'”, a spus mama Deliei, potrivit Fanatik.