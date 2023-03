Mesajul transmis de Oana Matache pentru cei care îi critică relația cu noul partener: „Nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru”

Oana Matache a făcut pe contul personal de Instagram o serie de mărturisiri referitoare la controversa care a fost creată în jurul relației cu noul ei partener. Creatoarea de conținut a subliniat faptul că nu și-ar pune niciodată cei doi copii în pericol, făcând referire la acuzațiile din ultima vreme.

„M-am abținut până acum de la declarații, pentru a nu da apă la moară acestui scandal (pe care nu l-am început eu), dar deja situația a scăpat de sub control și mă văd nevoită să acționez. Am fost blamată public pentru acțiunile pe care le-am efectuat în ultima vreme și mi se pare ireal cum cineva poate să creadă că sunt în stare să-mi pun copiii în pericol sub orice formă. În afară de mama, toate persoanele din jurul meu l-au cunoscut pe partenerul meu și nimeni nu a avut aceeași părere pe care și-a format-o majoritatea media în legătură cu relația noastră. Acest înveliș de „catastrofă” pus în jurul acțiunilor efectuate de mine deja devine obositor și tulburător atât pentru mine cât și pentru copiii și persoanele implicate în viața mea.”

Oana Matache a mai transmis că nu ar trebui să fie judecată și jignită pentru alegerile pe care le-a făcut în viața ei personală și că pe nimeni nu ar trebui să intereseze cum își trăiește viața. Ea consideră că nu este corect felul în care mama ei s-a raportat la această situație, precizând că nu îl cunoaște personal pe iubitul ei. Până acum, Gina Matache a făcut mai multe declarații controversate la adresa partenerului fiicei sale. În același mesaj, creatoarea de conținut a vorbit și despre relația actuală cu fostul ei soț, Răzvan Miheț.

„Cred că nimeni nu are dreptul să judece o femeie atât de aspru, să o blameze pentru alegerile făcute în viață și să o jignească în repetate rânduri în așa hal cum au făcut-o anumite persoane. Îmi doresc foarte mult ca acest „scandal” să ia final. Nu cred că privește pe nimeni felul în care aleg să-mi trăiesc viața și să-mi educ copiii. Eu și fostul meu soț am rămas în relații bune, comunicăm, are acces la copii și control asupra situației. Nici el, atât cât nici eu nu am permite ca un „personaj problematic” să fie în prezența copiilor noștri și să aibă acces la ei. Nu mi se pare corect felul în care mama mea a procedat și nu consider că s-ar fi ajuns la această stare de „hate general” dacă nu ar fi învelit personajul partenerului meu într-o imagie problematică fără a avea nici o dovadă sau fără a-l cunoaște personal măcar.”

Acum ceva timp, Oana Matache a vorbit pentru prima dată de divorțul de fostul ei soț, Răzvan Miheț, alături de care are doi copii. În cadrul unui live pe contul ei de Twitch, ea a acuzat un site de știri mondene de invadarea vieții private, după ce paparazzi publicației respective i-au urmărit și filmat pe ea și pe noul ei partener la grădinița copiilor, dar și la locuința lor. Creatoarea de conținut a mărturisit că a resimțit anxietate după ce a văzut acele filmări și că nu își dorea ca acest subiect din viața ei personală să fie mediatizat.

„Noi, ca și reguli în această grădiniță, nu avem voie să împărtășim poze, să dezvăluim identitatea vreunui copil din grădiniță sau chestii, mi se pare super creepy că au venit și ne-au așteptat fix în fața grădiniței. Ca să nu mai zic că de fiecare dată când mă duc să iau copiii de la grădiniță mă uit cu suspiciune la toți părinții că am impresia că cineva de acolo a făcut ceva. (…) Au venit până în fața blocului la noi și cred că ori au dormit acolo ori s-au dus acasă și s-au întors la prima oră să ne vadă iar cum plecăm cu copiii spre grădiniță la o oră din asta imposibilă, gen 7 jumate sau 8. Nici nu au voie să te filmeze în mașină, din punct de vedere legal nu e ok. Îți dă anxietate. Vii după mine acasă și stai în parcare? Și la grădinița copiilor, mi se pare așa… Mă așteptam să se comenteze de la grădiniță ceva, dar n-a zis nimeni nimic. (…) Am divorțat, n-am făcut gălăgie pe tema asta pentru că nu era treaba nimănui că am divorțat eu și a apărut acest video paparazzi cu mine și cu Radu care mi-a dat foarte multă anxietate și nu voiam neapărat să fac gălăgie pe subiectul ăsta.”

În continuare, Oana Matache a povestit despre cum a fost, pentru ea, experiența divorțului. Ea a discutat și despre presiunea socială la care sunt supuse femeile în ceea ce privește viața lor după ce trec printr-un divorț, dar și despre întrebările frecvente primite despre alegerile personale.

„A fost o perioadă super grea și când aud de la cineva „mă bucur pentru voi' e total altceva față de ce am auzit până acum. (…) Totul s-a întâmplat firesc, nu au fost scandaluri. (…) Mi-a luat foarte mult curaj să fac chestia asta, că nu e ca și cum m-am plictisit și m-am trezit într-o dimineață: vreau să mă mut cu doi copii singură. E o chestie care s-ar fi întâmplat oricum. Faptul că eu l-am cunoscut pe Radu doar a urgentat un pic lucrurile. Din exterior vin foarte multe întrebări și se cer foarte multe explicații și e foarte obositor și foarte multă anxietate, frică. Nu experiența divorțului e scary, adică nu dinamica dintre părțile directe, soția și soțul, cel puțin în cazul meu, ci părerile din toate părțile și intervențiile și câtă dramă se face.”

