Delia Matache, primele declarații despre divorțul surorii sale și controversa iscată de această decizie: "Nu este nicio dramă..."

Sora Deliei Matache se află de câteva săptămâni în atenția presei și a amatorilor de cancanuri după ce a decis să divorțeze și a dezvăluit că are deja o altă relație, cu Radu Siffredi. Această veste nu a fost primită cu bucurie de fanii tinerei, însă nici de mama ei, Gina Matache arătându-se revoltată de decizia fiicei sale.

În ceea ce o privește pe Delia, aceasta s-a ținut departe de întreaga controversă, ea fiind și plecată din țară. Ea a răspuns acum întrebărilor puse de jurnaliștii de la Cancan.ro, însă răspunsurile ei îi vor dezamăgi pe amatorii de scandaluri.

În ceea ce îl privește pe noul partener al surorii sale și declarațiile făcute de acesta, în special la adresa mamei ei, Delia nu vrea să comenteze.

Delia a ținut să sublinieze că nu vrea să facă declarații în numele surorii sale, însă ea consideră că lucrurile au escaladat inutil.

Oana Matache a vorbit deschis despre divorțul de fostul ei soț, Răzvan Miheț, alături de care are doi copii, dar și despre relația cu actualul partener, Radu Siffredi.

În cadrul unui live pe contul ei de Twitch, Oana Matache a acuzat un site de știri mondene de invadarea vieții private, după ce paparazzi publicației respective i-au urmărit și filmat pe ea și pe noul ei partener la grădinița copiilor, dar și la locuința lor. Creatoarea de conținut a mărturisit că a resimțit anxietate după ce a văzut acele filmări și că nu își dorea ca acest subiect din viața ei personală să fie mediatizat.

„Noi, ca și reguli în această grădiniță, nu avem voie să împărtășim poze, să dezvăluim identitatea vreunui copil din grădiniță sau chestii, mi se pare super creepy că au venit și ne-au așteptat fix în fața grădiniței. Ca să nu mai zic că de fiecare dată când mă duc să iau copiii de la grădiniță mă uit cu suspiciune la toți părinții că am impresia că cineva de acolo a făcut ceva. (…) Au venit până în fața blocului la noi și cred că ori au dormit acolo ori s-au dus acasă și s-au întors la prima oră să ne vadă iar cum plecăm cu copiii spre grădiniță la o oră din asta imposibilă, gen 7 jumate sau 8. Nici nu au voie să te filmeze în mașină, din punct de vedere legal nu e ok. Îți dă anxietate. Vii după mine acasă și stai în parcare? Și la grădinița copiilor, mi se pare așa… Mă așteptam să se comenteze de la grădiniță ceva, dar n-a zis nimeni nimic. (…) Am divorțat, n-am făcut gălăgie pe tema asta pentru că nu era treaba nimănui că am divorțat eu și a apărut acest video paparazzi cu mine și cu Radu care mi-a dat foarte multă anxietate și nu voiam neapărat să fac gălăgie pe subiectul ăsta.”