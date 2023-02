Delia, declarații sincere despre operațiile ei estetice și ce intervenție și-ar dori să facă: „N-am curaj”

Delia e o artistă de succes, care reușește să își impresioneze de fiecare dată fanii. De la colaborări muzicale inedite și până la apariții spectaculoase, cântăreața este admirată de un public numeros. Ea nu ezită să-și expună punctul de vedere pe diverse subiecte și este apreciată pentru autenticitatea de care dă dovadă.

Delia este destul de discretă când vine vorba de viața ei personală și rar face mărturisiri despre acest aspect. Dar, recent, a surprins pe toată lumea cu dezvăluirea pe care a făcut-o. În cadrul unui clip publicat pe TikTok, artista a vorbit despre operațiile ei estetice. Cântăreața a povestit și ce intervenție ar vrea să își facă, însă a recunoscut că îi este frică.

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți. La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști.”, a declarat Delia pe contul ei personal de Tik-Tok.

Delia a mai declarat că își dorește să își opereze nasul și să apeleze la procedura de rinoplastie, însă nu are curajul să facă acest pas important.

„Ce vreau să îmi fac, dar nu am curaj (n.red. nasul). E un pic așa, îl urăsc uneori. N-am curaj. El e ok așa cum e, dar ar putea să fie mai frumos, mai în vânt.”, a mai declarat Delia Matache.

Foto: Instagram

