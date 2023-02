Delia, reacție dură pe social media. Ce a deranjat-o pe artistă: „Mă enervează foarte tare”

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Delia are o pasiune pentru parfumuri și e mereu în căutare de arome noi. Recent, artista a povestit pe TikTok o experiență care are legătură cu această pasiune ei. Într-un video, cântăreața a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat atunci când a intrat împreună cu soțul ei, Răzvan Munteanu, într-un magazin cu parfumuri de nișă.

„Story time despre cei mai enervanți oameni din Univers. Știm deja că ador tot ce ține de parfumuri și atunci orice ieșire în orice țară, oraș, city break, e și o ocazie de a lua la rând magazinele de nișă și de a descoperi parfumuri noi. Zis și făcut. Ajung într-un magazin foarte drăguț, micuț, cu foarte multe branduri, pe unele le știam, pe altele mai puțin. Și dăi și caută chestii, îți trebuie răbdare cu mine pentru că stau cel puțin o oră într-un magazin de genul. Intrăm în magazin, domnul din magazin îi spune lui Răzvan să-și scoată rucsacul din spate pentru că nu poți intra cu rucsacul în magazin, pentru că s-ar putea să dărâmi vitrinele. Ok, și-a dat rucsacul jos. Continui să adulmec chestii. Nu m-a întrebat absolut nimic, n-a salutat, am salutat noi când am intrat. Nu m-a întrebat: „Hei, cu ce te pot ajuta sau ceva?” Nimic, efectiv.”

În continuare, Delia a menționat că s-a arătat deranjată de atitudinea vânzătorului din respectivul magazin, dar și de faptul că nu a putut mirosi parfumurile dorite.

„La un moment dat, cumva iritat, îmi spune că „nu poți să faci asta, nu poți să miroși, nu poți să desfaci sticlele, chiar nu poți să faci asta, cu ce vă pot ajuta?” Dar aproape țipa la mine. Și mi-a întors spatele și îmi venea să-i zic: „Mă scuzați, n-am știut că e o expoziție de parfumuri, am crezut că e un magazin și că doar așa poți să descoperi, mirosindu-le.” Dacă urăsc ceva atunci când intru într-un magazin de parfumuri e să nu-mi dai voie să ating sticlele, să mă uit, să le adulmec, să le testez, să le verific, unele au magnet, la unele au sticlele probleme, îți dai seama de foarte multe chestii când efectiv ții sticla aia în mână și te uiți și pulverizezi, vezi cum e vaporizatorul ăla, e bun, e de calitate, nu e. Și oricum nu pot să fac asta, eu miros câte 20. „Aș vrea să-l văd și pe ăla.” Și să vină să-mi arate cu patchouli. „Dar aș vrea să-l văd și pe ăla.” Mi se pare super stresant să fac asta și atunci mă descurc singură și la final îți spun dacă mă poți ajuta cu ceva sau nu. Poate că nu e mare lucru, dar e ceva ce pe mine mă enervează foarte tare. Și am ieșit din magazin, nici n-am zis la revedere, voiam să cumpăr o chestie foarte mișto și m-am enervat și am zis: „Ok, să plecăm din acest muzeu.” Vânzătorii din parfumeriile de nișă sunt printre cei mai enervanți oameni”, a povestit Delia pe TikTok.

După ce a publicat acest video, Delia a primit un comentariu răutăcios din partea unei persoane: „Greu cu divele! Duduie, dacă există mostre poți să folosești, dacă nu, move along. Fiecare magazin își face politica, nu trebuie să cumperi neapărat doh”, a fost mesajul primit de artistă pe TikTok.

Reacția Deliei nu a întârziat să apară, iar într-un alt video ea i-a răspuns acelei persoane:

„Ai spus duduie? Ai făcut și gestul ăsta așa când ai zis? (n.r. arată gestul) Nu mai zice duduie! Anyway, da, greu cu divele! Erau mostre, era plin de mostre, asta am și zis, dar nu ești atent. Era un magazin plin de testere și mostre, plin! Era raiul mostrelor, înțelegi? Omul ăla n-avea chef de mine, ceea ce nu este o dramă, este ok. Trăim în continuare fericiți, doar că povesteam o situație. Te pupă duduia!”, a spus Delia.

