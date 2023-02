Carmen Grebenișan, criticată pentru aspectul fizic: „Am primit porecle precum ‘fata șnur’”

Carmen Grebenișan, de la Survivor 2023, a fost supusă umilințelor în liceu din cauza aspectului său fizic. Carmen este una dintre cele 12 vedete care au acceptat să participe la Survivor România 2023 și să se lupte pentru marele premiu. Ea a experimentat o creștere impresionantă în social media și nu se ferește să vorbească despre procedurile estetice la care a apelat.

Vedeta , în vârstă de 30 de ani, una dintre creatoarele de conținut celebre din România, face parte din echipa „Faimoșilor” în Survivor 2023. În cadrul competiției, Carmen s-a arătat complet fără machiaj, cu tenul ars de soare și afectat de condițiile dificile din jungla din Republica Dominicană. Carmen Grebenișan a mărturisit că a făcut câteva intervenții estetice, inclusiv mărirea buzelor și implanturile cu silicon. Vedeta a povestit despre cum s-a ales cu o poreclă jignitoare de către colegii ei de liceu din cauza aspectului său fizic.

Influencerița a suferit o schimbare semnificativă în aspectul său fizic de-a lungul anilor. Ea este una dintre creatoarele de conținut de succes din România și este privită ca un model de către multe fete, dar la începutul carierei, Carmen Grebenișan avea mai multe complexe legate de fizicul său pe care le-a dezvăluit publicului.

„Am un implant mamar și am și o intervenție la buze, cu acid hialuronic. La un moment dat, am simțit că nu sunt la fel de feminină ca și celelalte fete. În liceu am primit porecle precum ‘scândura’ sau ‘fata șnur’. Am optat pentru implanturi anatomice, de 280 de mililitri. Asta s-a întâmplat în februarie 2015„, a spus Carmen Grebenișan pe canalul de Youtube.