Dieta cu care Carmen Grebenișan a scăpat de kilogramele în plus. Concurenta de la Survivor are o siluetă de invidiat

Carmen Grebenișan este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri de la noi și se poate declara o femeie împlinită atât de plan profesional, cât și sentimental. Tânăra are o comunitate impresionantă de fani care îi urmăresc fiecare mișcare și îi apreciază în număr mare postările.

Carmen Grebenișan este una dintre concurentele din emisiunea Survivor România, ea făcând parte din tribul Faimoșilor, și demonstrează cu fiecare probă că are o condiție fizică de invidiat și o ambiție imensă.

În urmă cu ceva timp, Carmen Grebenișan le povestea fanilor că a avut o perioadă în care nu era mulțumită de cum arăta pentru că se îngrășase câteva kilograme, așa că a decis să ia măsuri. Ea a apelat la fasting, o cunoscută metodă de a slăbi, pe care o folosesc multe vedete, atât de la noi, cât și de la Hollywood.

Carmen Grebenișan a povestit atunci că a redus numărul de calorii consumate și că a mâncat doar într-un interval stabilit, mai exact între orele 12:00 și 19:00. Pe lângă faptul că a reușit să slăbească, dieta urmată de ea a mai avut și un alt efect, mai exact, vedeta a reușit să scape și de celulită.

„Când am văzut că am 59 de kilograme m-am întrebat către ce mă îndrept. Am slăbit cu fasting și am mâncat numărul de calorii între 12:00 și 19:00. Am scăpat și de celulită”, a povestit aceasta pe rețelele de socializare.