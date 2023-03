Gina Matache, declarații dure la adresa noului iubit al fiicei sale, Oana: „A venit un neica nimeni să se facă tătic”

Gina Matache a făcut declarații recente despre relația Oanei Matache cu actualul ei iubit, Radu Siffredi, după divorțul neașteptat al acesteia de Răzvan Miheț. Cei doi păreau foarte fericiți împreună, iar despărțirea lor a fost o surpriză pentru toți cei din jur. Mama Oanei, Gina, este îngrijorată pentru fiica ei și continuă să lupte pentru ea.

Gina Matache se declară dezamăgită de alegerile făcute de fiica ei în ultima perioadă. Într-un interviu recent, mama Oanei a dezvăluit că nu are încredere în actualul iubit al fiicei sale, Radu Siffredi, și nu dorește ca acesta să petreacă timp în preajma nepoților săi. În plus, aceasta a afirmat că singurul ginere pe care îl recunoaște este Răzvan Miheț.

„Eu n-am nevoie de ginere, că eu am ginere și am un ginere super elegant, super frumos, super tătic! Că știi cum e, orice căsnicie are și … un impas! E probabil că… Crede-mă, eu nu știu amănunte! Eu întotdeauna am văzut numai bine, niciodată nu am văzut acolo scandaluri, certuri, nu am văzut nimic! Nu știu, doar ei știu ce a fost între ei și dacă a fost ceva sau dacă a fost un moft! Habar nu am! Pentru noi a fost surpriză totală”, a declarat Gina Matache, în cadrul emisiunii „Teo Show”.