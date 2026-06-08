Prima apariție a lui Kim Kardashian în paddock-ul Formula 1 a stârnit controverse. De la comparațiile cu Nicole Scherzinger, fosta iubită a lui Lewis Hamilton, la gestul criticat de fani

Prima apariție a lui Kim Kardashian în paddock-ul Formulei 1 a devenit rapid virală. De la comentarii despre ținutele sale până la controversele care au urmat pe parcursul weekendului, vedeta nu a trecut neobservată.

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  de  ELLE.ro
Prima apariție a lui Kim Kardashian în paddock-ul Formula 1 a stârnit controverse. De la comparațiile cu Nicole Scherzinger, fosta iubită a lui Lewis Hamilton, la gestul criticat de fani

Prima apariție a lui Kim Kardashian în paddock-ul Formulei 1 a fost unul dintre cele mai comentate subiecte ale weekendului Marelui Premiu de la Monaco. Venită pentru a-l susține pe Lewis Hamilton, vedeta a atras atenția nu doar prin prezența sa, ci și prin seria de reacții pe care le-a generat online. De la ținutele sale și comparațiile cu Nicole Scherzinger, fosta parteneră a pilotului britanic, până la momentul în care l-a ignorat pe celebrul reporter Martin Brundle, Kim s-a aflat în centrul discuțiilor pe rețelele sociale.

Ținuta care i-a făcut pe fani să o compare cu Nicole Scherzinger

Prezența lui Kim la Monaco a marcat prima sa apariție oficială într-un paddock de Formula 1 în calitate de parteneră a sportivului. Vedeta a fost surprinsă urmărind acțiunea din zona garajului Ferrari și din spațiile VIP ale circuitului, în timp ce Lewis Hamilton lupta pentru un rezultat important în calificări.

În ziua calificărilor, Kim Kardashian a ales o combinație care a atras imediat atenția pasionaților de Formula 1. Vedeta a purtat un corset negru din dantelă, jeanși albaștri evazați, pantofi cu toc și ochelari de soare negri, completând look-ul cu bucle lejere și machiajul glam care a consacrat-o.

La scurt timp după apariția imaginilor, internetul s-a umplut de comparații între Kim Kardashian și Nicole Scherzinger, fosta iubită a lui Lewis Hamilton. Mulți utilizatori au distribuit colaje și fotografii din perioada în care fostă membră a Pussycat Dolls îl susținea pe pilot la cursele de Formula 1, susținând că noua apariție a lui Kim amintește puternic de stilul adoptat de Nicole în anii în care forma un cuplu cu Hamilton.

De asemenea, pe pagina oficială de TikTok F1, fanii au scris în comentarii că apariția ei le amintește de Nicole.

@f1 @Kim Kardashian watches on from the @ferrari garage #f1 #monacogp #motorsport #kimkardashian ♬ 2000 – vowl. & Sace

George Russell a observat imediat sosirea lui Kim

Interesul generat de apariția vedetei nu s-a limitat la fani și fotografi. Într-un videoclip publicat pe TikTok, George Russell și partenera sa, Carmen Montero Mundt, au urmărit sosirea surorilor Kardashian în paddock.

Întrebat ce se întâmplă în zona de intrare, Russell a răspuns în glumă: „Ne uităm cum sosește noua iubită a lui Lewis.” Comentariul său a devenit rapid viral și a fost distribuit pe numeroase conturi dedicate Formulei 1. Carmen Montero Mundt a confirmat apoi că Kim Kardashian este persoana care atrage atenția tuturor celor aflați în paddock.

@george.russell.063 Whos that over there?! Celeb spotting pre Quali with George and Carmen @Carmenmmundt @barriers @Mercedes-AMG F1 @Mercedes-Benz @IWC Schaffhausen @adidas @Formula 1 @f1.mercedes.page.fan @AMD @PETRONAS Motorsports @George Russell #GeorgeRussell #fyp #carmen #monaco #mercedes ♬ son original – George Russell

Apariția elegantă din ziua cursei

Duminică, în ziua Marelui Premiu, Kim a ales un look complet diferit. Vedeta a optat pentru o rochie bej elegantă, pe care a accesorizat-o cu pantofi cu toc și o coafură cu părul prins.

Khloé Kardashian a mizat la rândul său pe o ținută în tonuri similare, iar imaginile cu cele două surori au devenit rapid virale pe Instagram și TikTok. Mulți fani au remarcat contrastul dintre ținuta îndrăzneață purtată de Kim în calificări și eleganța minimalistă afișată în ziua cursei.

Controversa cu Martin Brundle

Dacă ținutele au generat discuții împărțite, un alt moment a stârnit un val de critici. Înainte de startul cursei, Martin Brundle, unul dintre cei mai respectați comentatori și foști piloți de Formula 1, a încercat să îi ia un interviu lui Kim Kardashian în timpul celebrului său „grid walk”, segment devenit deja tradiție în Formula 1.

Brundle a salutat-o și i-a adresat câteva întrebări simple, însă Kim nu a răspuns și și-a continuat drumul alături de sora sa și de membrii echipei sale. La finalul interacțiunii, jurnalistul a remarcat cu o ușoară dezamăgire: „Deci, nu vorbim azi.”

@speedtlf1 That wasnt nice , but she probably doesnt know who he is #f1 #lewishamilton #kimkardashian #monacogp #martinbrundle ♬ original sound – Landinof1

Imaginile au devenit imediat virale, iar mulți utilizatori au catalogat gestul drept lipsit de respect față de unul dintre cele mai cunoscute nume din Formula 1. În același timp, au existat și voci care au susținut că vedeta nu a realizat cine îi vorbește sau că a fost sfătuită de echipa sa să evite interviurile spontane.

„Lipsă de respect”, „Cât de nepoliticoase”, „De ce să te mai deranjezi?”, „Toată lumea îl știe pe Martin Brundle”, „Cred că nu l-a auzit”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fanii Formula 1.

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foto: Arhiva ELLE

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