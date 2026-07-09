Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, prima reacție după ce a fost surprinsă într-o atmosferă tensionată alături de noul ei partener: „Nu am…”

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Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, a fost surprinsă de paparazzi alături de noul ei partener

Cum a fost fotografiată Jasmina Ianțu alături de noul ei partener

O ieșire petrecută într-un club de pe litoral s-a transformat într-un moment mai puțin obișnuit pentru Jasmina Ianțu, fiica prezentatorului Virgil Ianțu. Tânăra, despre care s-a spus că a avut în trecut o relație cu antreprenorul Sebastian Dobrincu, a fost fotografiată alături de actualul partener într-o situație ce pare să indice o discuție tensionată.

Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.RO, Jasmine Ianțu și partenerul său au ajuns într-un club în compania unor prieteni, unde au petrecut câteva ore într-o atmosferă relaxată. Seara a început într-o notă destinsă, grupul socializând și bucurându-se de timpul petrecut împreună.

Pe parcursul nopții, însă, dinamica dintre cei doi pare să se fi schimbat. În jurul miezului nopții, cei doi au fost surprinși într-o conversație care, din gesturile observabile, părea una serioasă. În imagini, partenerul lui Jasmine Ianțu gesticulează în timp ce îi vorbește, iar la un moment dat îi atinge bărbia într-un gest care pare menit să îi atragă atenția. Jasmine ascultă, răspunzând ocazional prin gesturi discrete, fără ca din fotografii să poată fi stabilit conținutul discuției.

Potrivit Cancan, conversația ar fi continuat aproximativ 30 de minute. Ulterior, cei doi au părăsit clubul, îndreptându-se către un taxi. După ce Jasmine s-a urcat în autoturism, partenerul acesteia a rămas pentru scurt timp în exterior. La un moment dat, tânăra îi face semn să se apropie și încearcă să îl convingă să urce în mașină, însă el refuză. Din nou, cei doi par să schimbe câteva replici, iar în cele din urmă taxiul își continuă drumul.

Ulterior, Jasmine Ianțu a publicat pe Instagram imagini din weekendul petrecut pe litoral, în care apare zâmbind și bucurându-se de atmosferă, fără a face referire la momentul surprins în timpul serii.

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Jasmina Ianțu, prima reacție după apariția pozelor

Jasmina Ianțu a fost contactată de presa mondenă pentru a vorbi despre fotografiile în care apare alături de actualul ei partener.

Tânăra a răspuns politicos întrebărilor, însă a refuzat să dea detalii despre întreaga situație, preferând să nu comenteze imaginile.

„Da, prefer să nu răspund la nicio întrebare. Vă mulțumesc pentru imagini, nu am alt răspuns”, a spus Jasmina Ianțu pentru CANCAN.RO.

Ce principii a aplicat Virgil Ianțu în educația fiicei sale, Jasmina

Virgil Ianțu a vorbit în repetate rânduri despre relația specială și deschisă pe care o are cu Jasmina. Prezentatorul i-a transmis fiicei sale de la o vârstă fragedă principii de viață solide și au construit în timp o legătură care are la bază respect, sinceritate, încredere și o comunicare onestă.

„Un părinte nu crește doar un copil, ci formează un viitor adult, iar felul în care îi înțelegi emoțiile, felul în care îl asculți și îi ești prezent în fiecare etapă, rămâne cu el toată viața. Poate și de asta, în toți anii în care am stat față în față cu sute de copii, la emisiuni, în școli, în tot felul de întâlniri, am înțeles cât de mult contează prezența unui tată, tăcerea de care are nevoie ca el să poata vorbi, de a fi auzit. Un copil nu are nevoie de un tată perfect. Are nevoie de un tată PREZENT. Un om lângă care să simtă că poate spune orice fără teamă. Un om care știe să asculte, nu doar să corecteze.”

În relația cu fiica lui, Jasmina, Virgil Ianțu se consideră un tată implicat și prezent în viața ei, fiindu-i acesteia alături în toate momentele vieții.

„Cu Jasmina am învățat că relația dintre tată și copil nu se construiește într-o singură conversație mare. Se construiește în sute de momente care par banale: în drumul spre casă de la școală, într-un mesaj scris din senin pe un bilețel, într-o îmbrățișare după o zi grea sau o încurajare atunci când e nevoie sau într-un simplu „Sunt aici.” Și cred că asta își doresc, de fapt, toți copiii sau poate asta am înțeles eu din multele discutii cu copiii, mici sau mari, ei au nevoie să știe că, indiferent cât cresc, au un loc sigur în care se pot întoarce.

Astăzi sunt recunoscător pentru relația pe care o am cu Jasmina și sper ca, peste ani, copilul meu să spună despre mine nu că am fost perfect, ci că am fost acolo, cu dragoste, răbdare și suflet. Te iubesc, Jasmina și îți mulțumesc pentru că m-ai ales să fiu al tău „tati”! Iar De Ziua Tatălui, le doresc tuturor taților să nu uite ceva important: timpul pe care îl oferiți copiilor voștri valorează enorm. Pentru că, peste ani, copiii nu vor ține minte toate regulile sau părerile sau cadourile. Dar vă garantez că vor ține minte ceva mult mai prețios, anume cum i-ați făcut să se simtă.”

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Foto: Instagram

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