Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale, Jasmina, care a plecat la studii în Spania: „Învață să fie cea mai bună”

Virgil Ianțu este tare mândru de fiica lui, Jasmina, care a ales să studieze în Spania.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Virgil Ianțu și fiica lui, Jasmina
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, își croiește propriul drum în Marbella, Spania, acolo unde a ales să meargă la studii. 

Virgil Ianțu, dezvăluiri despre ocupația fiicei sale

Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu, s-a orientat către o școală de renume de management în domeniul hotelier. Tânăra își continuă parcursul educațional la Les Roches Global Hospitality Education, o școală de turism, servicii hoteliere și organizare de evenimente. Prezentatorul TV a oferit recent detalii despre ocupația fiicei sale și despre perioada ei de studenție. 

„Vorbeam cu ea și a ajuns la spălat de vase. Spăla sute de vase, ea mi-a zis. „Tati, nu știi cât de greu e, dar mi-a făcut plăcere că mi-am dat seama că fac un lucru bun.” Acesta este mare lucru, pentru că exista riscul să zică: „nu mai stau, aici e de muncă, vreau să vin înapoi sau dați-mă la altceva. Ce e asta, fac management, dar eu spăl vase?”. Putea să vină să zică treaba asta. E foarte bine, e pusă de la munca de jos, învață să fie cea mai bună cameristă, face paturi, wc-uri și așa mai departe, învață să fie cel mai bun recepționer, cel mai bun chef bucătar, somelier, manager de restaurant, chelner și management la cel mai înalt nivel”, a mărturisit Virgil Ianțu în cadrul podcast-ului moderat de Teo Trandafir. 

Virgil Ianțu, declarații sincere despre fiica lui, Jasmina

Virgil Ianțu a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Jasmina. Prezentatorul TV a oferit o perspectivă profundă și emoționantă asupra rolului său de tată, dar și asupra modului în care el și partenera sa, Roxana Alexandru, au construit un model sănătos de familie pentru fiica lor.

Virgil Ianțu a mărturisit că mediul în care a crescut Jasmina a contribuit semnificativ la formarea personalității ei, în special în ceea ce privește relațiile și așteptările față de partenerii de cuplu.

„Ceea ce a văzut ea în relația mea cu mama ei, cu prietenii noștri, cu prietenele noastre a făcut-o să fie pretențioasă. Chiar vorbeam zilele trecute și a zis: Da, sunt pretențioasă, dar sunt normale, sănătoase de la partenerii mei. Și m-am uitat așa la Roxana și am avut un moment în care am spus că am făcut amândoi bine. Noi, părinții, suntem primele modele și energia pe care o emani în casă se așează pe sufletul copilului și în mintea lui. E rolul tău să îi asiguri un mediu armonios, cu toate micile disonanțe. Important e să vadă respectul”, a spus Virgil Ianțu în cadrul podcastului moderat de Sore.

Cu toate acestea, Virgil Ianțu a subliniat și cât de dificil poate fi să permiți copilului să facă propriile greșeli, dar a remarcat cu bucurie că Jasmina îi cere în continuare sfaturi atunci când se confruntă cu dificultăți. Ba mai mult, când vine vorba de viața sentimentală, tânăra nu ezită să apeleze la tatăl ei pentru sfaturi.

„Iar e un lucru dificil: să lași copilul să greșească. Doare foarte rău orice suferință a copilului tău, dar mă bucur că ea ne cere sfaturi, inclusiv mie. Când a mai avut probleme, discuții cu un partener: Cum să fac? Cum să îi spun? și i-am spus: Tu știi mai bine ce vrei să îi comunici, tu faci cum vrei, dar părerea mea e să nu îl faci să se simtă vinovat, să nu sufere. Important e să nu facem pe nimeni să-l doară. I-am dat sfaturi în sensul ăsta.”

Citește și:
Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soțul ei, Adrian Mutu, după 11 ani de relație: „Există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția ianuarie 2026 ELLE - ediția ianuarie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Ubik - Philip K. Dick Ubik - Philip K. Dick 29.99 RON Cumpără acum
Somnul de veci - Raymond Chandler Somnul de veci - Raymond Chandler 29.99 RON Cumpără acum
O zi de decembrie - Josie Silver O zi de decembrie - Josie Silver 29.99 RON Cumpără acum
Monte Cassino - Sven Hassel Monte Cassino - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Moarte și viscol - Sven Hassel Moarte și viscol - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum
Legiunea blestemaților - Sven Hassel Legiunea blestemaților - Sven Hassel 29.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Cătălina Grama, mândră de fiul ei. Cum a surprins-o Achim pe actriță: "A jucat unul dintre rolurile principale"
People
Cătălina Grama, mândră de fiul ei. Cum a surprins-o Achim pe actriță: "A jucat unul dintre rolurile principale"
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra s-a mutat de acasă: "Cât se poate de firească"
People
Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și fiica ei, Maia, după ce tânăra s-a mutat de acasă: "Cât se poate de firească"
Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, mărturisiri despre primele lor interacțiuni: "A durat ceva până am cucerit-o"
People
Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, mărturisiri despre primele lor interacțiuni: "A durat ceva până am cucerit-o"
Amalia Năstase, confesiuni despre cei trei copii. Unde învață Alessia și Emma și ce îl pasionează pe Toma: "Vrea să rămână la Paris"
People
Amalia Năstase, confesiuni despre cei trei copii. Unde învață Alessia și Emma și ce îl pasionează pe Toma: "Vrea să rămână la Paris"
Antonia dezvăluie cum trec ea și Alex Velea peste conflictele din cuplu: "După atâția ani de relație..."
People
Antonia dezvăluie cum trec ea și Alex Velea peste conflictele din cuplu: "După atâția ani de relație..."
Cum reușește Amalia Enache să își păstreze un stil de viață echilibrat. Ce obiceiuri are prezentatoarea: "Nu e ușor..."
People
Cum reușește Amalia Enache să își păstreze un stil de viață echilibrat. Ce obiceiuri are prezentatoarea: "Nu e ușor..."
Libertatea
Imagini cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră. Avea părul brunet și purta ochelari de vedere
Imagini cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră. Avea părul brunet și purta ochelari de vedere
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Iulia Albu și Mike, surprinși împreună după ce s-au despărțit la începutului anului. Cum au apărut în București
Primele imagini cu concurenții la „Survivor România” 2026. Cum a fost surprins Aris Eram, băiatul Andreei Esca, în junglă
Primele imagini cu concurenții la „Survivor România” 2026. Cum a fost surprins Aris Eram, băiatul Andreei Esca, în junglă
Imagini cu Raluca Bădulescu în costum de baie la Survivor România 2026. Remarca pe care a făcut-o despre Cristian Boureanu, concurent în show
Imagini cu Raluca Bădulescu în costum de baie la Survivor România 2026. Remarca pe care a făcut-o despre Cristian Boureanu, concurent în show
Ego.ro
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Testul care îți spune cum va fi începutul tău de an! Răspunde aici!
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Zodiile care dau totul într-o relație! La ce trebuie să fie atente aceste 4 semne
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Perioade benefice pentru tine, în 2026, în funcție de zodie!
Noua metodă de parenting în 2026! Tu știai de ea?
Noua metodă de parenting în 2026! Tu știai de ea?
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Cancerul hepatic şi pancreatic. Semnele care te trimit urgent la medic
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Gastric Sleeve vs. gastric bypass
Antena 1
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Ramona Olaru îi dă replica lui Alex Bodi. Cum a reacționat când a aflat ce a spus afaceristul despre ea
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cât a costat casa în care s-au mutat Iancu Sterp și soția lui, Denisa Coțolan. Imagini din locuința celor doi
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Cristina Ciobănașu, cerută de soție de două ori de iubitul ei. De ce nu s-au logodit încă
Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026
Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026
Unica.ro
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ianuarie 2025 va fi luna despărțirilor pentru câteva zodii ghinioniste. Mercur retrograd distruge relații și căsnicii. Ce nativi sunt vizați de astre
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Ce avere a lăsat, de fapt, Rodica Stănoiu în urma ei. A încasat pensie specială deși nu a fost niciodată magistrat
Mihaela Rădulescu, în presa germană. Ce scriu jurnaliștii nemți despre vedeta noastră. „Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare a vieții”
Mihaela Rădulescu, în presa germană. Ce scriu jurnaliștii nemți despre vedeta noastră. „Îmi tot spun că voi sta dreaptă și voi înfrunta orice provocare a vieții”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
Ce obicei ciudat are Gabriela Lucuțar de Revelion: „Îmi place lumea de dincolo”. Ce face Regina Întunericului în noaptea dintre ani. „Sunt sănătoasă, nu vă gândiți la alte lucruri”
catine.ro
Kate Middleton și Prințul William vor prelua noi îndatoriri în 2026. Ce se schimbă în Familia Regală Britanică
Kate Middleton și Prințul William vor prelua noi îndatoriri în 2026. Ce se schimbă în Familia Regală Britanică
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Mesaje de Anul Nou 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei dragi
Secretele aplicării cremei hidratante. Ghid util pentru fiecare zi
Secretele aplicării cremei hidratante. Ghid util pentru fiecare zi
Mai multe din people
Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei sale în televiziune: "Aș ține cont de lecția asta"
Ce ar fi vrut Mircea Radu să știe la începutul carierei sale în televiziune: "Aș ține cont de lecția asta"
People

Mircea Radu a dezvăluit ce anume ar fi vrut să cunoască mai bine la începutul carierei în televiziune.

+ Mai multe
Lora, momente dramatice din fostele relații. Artista, dezvăluiri sincere: "Despre cântărețe s-au spus foarte multe lucruri"
Lora, momente dramatice din fostele relații. Artista, dezvăluiri sincere: "Despre cântărețe s-au spus foarte multe lucruri"
People

Lora a dezvăluit prin ce momente dificile a trecut în fostele sale relații.

+ Mai multe
Brigitte Bardot, declarații controversate despre fiul ei. De ce nu s-a implicat în creșterea lui Nicolas-Jacques Charrier: "Obiectul nenorocirii mele"
Brigitte Bardot, declarații controversate despre fiul ei. De ce nu s-a implicat în creșterea lui Nicolas-Jacques Charrier: "Obiectul nenorocirii mele"
People

Brigitte Bardot nu și-a dorit rolul de mamă, iar declarațiile controversate despre fiul ei, Nicolas-Jacques Charrier, au stârnit indignare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC