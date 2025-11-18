Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie. Ce a povestit despre soțul ei, Adrian Mutu, după 11 ani de relație: „Există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează…”

Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017. Au împreună un băiat, pe nume Tiago. Până să o întâlnească pe soția lui, antrenorul de fotbal a trecut prin două divorțuri. Fostul fotbalist a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care are un băiat, pe nume Mario. Între 2005 și 2013, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. Ele locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor.

Sandra Mutu, confesiuni rare despre viața de familie

Într-un interviu recent, Sandra Mutu a făcut unele dezvăluiri despre relația cu soțul ei, după atâția ani de căsătorie.

„Cred că există o compatibilitate foarte bună între noi și cred că totul ține foarte mult de comunicare. Reușim să comunicăm excelent și să ne înțelegem unul pe celălalt chiar și fără cuvinte, doar prin felul în care ne simțim. Sigur că există momente în care nu suntem de acord, iar cine cedează depinde de situație. În general, aș spune că eu ies câștigătoare din aceste discuții, dar important este că vorbim, analizăm și găsim mereu o cale de mijloc care să ne mulțumească pe amândoi”, a povestit Sandra Mutu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Sandra a vorbit și despre cum s-a schimbat relația dintre Adrian Mutu și fiul lor, Tiago.

„În trecut, eu petreceam mai mult timp cu Tiago, însă de când Adi nu mai este sub contract cu o echipă de fotbal, el îi este alături mult mai des. Este prezent la fiecare antrenament și la fiecare meci. Dacă înainte eram eu peste tot cu cel mic, acum este el cel care îl însoțește pretutindeni. Cel mic este foarte fericit să petreacă acest timp cu tatăl lui”, a mai spus ea.

Sandra a mărturisit că ea și soțul ei nu au planuri concrete pentru extinderea familiei, însă nu exclud definitiv această posibilitate în viitor.

„Eu l-am prins pe final de carieră și până la urmă eu nu m-am căsătorit cu Adi Mutu fotbalistul, ci cu Adrian Mutu omul. Ce pot spune e că am construit ceva foarte frumos și solid în toți acești ani împreună. Urmează să împlinim 11 ani de când suntem împreună. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru absolut tot ce ne-a oferit în acești ani”, a mai spus partenera lui Adrian Mutu.

Adrian Mutu, despre începutul relației cu soția lui, Sandra

Într-un interviu acordat recent, fostul fotbalist a vorbit despre momentul în care a cerut-o de soție pe Sandra. Totul s-a întâmplat în 2015, în perioada în care juca la Pune City.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție. Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună. Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Pleacam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă”, a povestit Adrian Mutu pentru FANATIK.

Fostul fotbalist a mărturisit că cererea în căsătorie a avut loc în hotelul în care stăteau.

„În hotel. N-am ieșit 4 luni deloc din hotel. Ea unde să iasă singură? Nu înțelegi ce e acolo. Eu ți-o spun cu o tentă de divertisment, dar nu e deloc așa. Dacă nu îmi dădeau o grămadă de bani pe 4 luni nu mergeam niciodată acolo. Nu se ducea niciodată un fotbalist cum am fost eu, market player. Hotelurile sunt foarte mișto. Ai tot ce îți trebuie. Curat. Nu sunt probleme. Dar dacă te duci acolo să joci la vreo echipă, trebuie să stai în proximitatea centrului. Te duci și te întorci acasă. Ajungi într-un oraș de 40.000.000 de locuitori. N-ai idee ce înseamnă 40 de milioane. Oriunde te uiți sunt oameni”, a mai spus el pentru sursa citată.

Citește și:

Radu Ștefan Bănică, declarații rare despre partenera lui, Ioana Văllimărescu. Cei doi au o relație la distanță: „A fost atracție la prima vedere’

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro