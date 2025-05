Virgil Ianțu, declarații emoționante despre relația cu fiica lui. Jasmina apelează la tatăl ei pentru sfaturi în dragoste: „Asta e o chestie atât de faină”

Virgil Ianțu a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Jasmina, în cadrul podcastului moderat de Sore. Artistul a oferit o perspectivă profundă și emoționantă asupra rolului său de tată, dar și asupra modului în care el și partenera sa, Roxana Alexandru, au construit un model sănătos de familie pentru fiica lor, care studiază în prezent în Spania.

Virgil Ianțu a mărturisit că mediul în care a crescut Jasmina a contribuit semnificativ la formarea personalității ei, în special în ceea ce privește relațiile și așteptările față de partenerii de cuplu.

„Ceea ce a văzut ea în relația mea cu mama ei, cu prietenii noștri, cu prietenele noastre a făcut-o să fie pretențioasă. Chiar vorbeam zilele trecute și a zis: Da, sunt pretențioasă, dar sunt normale, sănătoase de la partenerii mei. Și m-am uitat așa la Roxana și am avut un moment în care am spus că am făcut amândoi bine. Noi, părinții, suntem primele modele și energia pe care o emani în casă se așează pe sufletul copilului și în mintea lui. E rolul tău să îi asiguri un mediu armonios, cu toate micile disonanțe. Important e să vadă respectul.”, a spus prezentatorul TV.

Cu toate acestea, Virgil Inațu a subliniat și cât de dificil poate fi să permiți copilului să facă propriile greșeli, dar a remarcat cu bucurie că Jasmina îi cere în continuare sfaturi atunci când se confruntă cu dificultăți. Ba mai mult, când vine vorba de viața sentimentală, tânăra de 19 ani nu ezită să apeleze la tatăl ei pentru sfaturi.

Virgil Ianțu a vorbit și despre implicarea constantă pe care el și Roxana au avut-o în creșterea Jasminei, încă de la început:

„Da, amândoi am fost lângă ea cu dragoste, cu reguli. Am fost extrem de implicați din momentul în care am aflat că o să vină pe lume și eu cred foarte tare în puterea emoției, a gândului. Cred mult în energia pe care o transmiți inclusiv de când e în burtică, dar și după. În fiecare zi să nu uităm care e cel mai important lucru din viețile noastre. Copilul are nevoie de mine, are nevoie de sfaturile mele, are nevoie să fiu acolo.”