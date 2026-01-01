3 zodii care cuceresc pe oricine atunci când flirtează

Zodiile acestea găsesc mereu câte un context potrivit în care să flirteze și să își exerseze modul prin care atrag atenția cuiva.

  de  ELLE.ro
3 zodii care cuceresc pe oricine atunci când flirtează

Fie că e vorba de un context social sau de o interacțiune pe rețelele de socializare, aceste zodii găsesc mereu câte o modalitate de a flirta și de a încerca să trezească interesul cuiva din punct de vedere amoros. Chiar și în cazurile în care acel flirt se încheie cu un răspuns negativ, au câte ceva de învățat din acea experiență. 

Berbec

Nativii Berbec se ghidează destul de mult după ceea ce simt într-un anumit moment. Dacă au dorința de a flirta cu cineva, o vor face, dar într-un mod cât se poate de respectuos. De la o simplă glumă spusă și până la discuții interminabile despre experiențe de viață care au o semnificație aparte, Berbecii au această abilitate fantastică de a aborda cu naturalețe orice fel de subiect. Cu fiecare ocazie își pun în evidență trăsăturile și se bucură de experiența de a cunoaște un om nou.

Gemeni

De la distanță, ar putea părea că Gemenii fac foarte multe eforturi pentru a fi pe placul oamenilor. Dar, adevărul este că sunt foarte relaxați și niciodată nu au încercat să devină o altă versiune a lor. Sunt autentici, le place să se implice în diverse conversații, să afle tot felul de păreri și perspective, iar asta îi ajută în ceea ce privește flirtatul. Alături de ei nu te poți plictisi și știu cum anume să abordeze oamenii, astfel încât nimeni să nu ne simtă neplăcut.  

Leu

Nativii Leu nu au nevoie de foarte mult timp pentru a intra în acea stare de flirt. Dacă observă pe cineva și se simt atrași, vor încerca să inițieze o conversație și vor vedea până unde vor merge lucrurile. Pe măsură ce avansează discuția cu acea persoană, decid dacă este cazul să continue, dacă se simt confortabil și prevăd un anumit viitor, de orice fel ar fi acesta. Cert este că acești nativi tratează flirtul ca pe un exercițiu pe care îl practică des și cu ajutorul căruia sunt mai sociabili.

