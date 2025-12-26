Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

„Recalibrarea” imediată în raport cu anumite sectoare ale vieții va aduce destul de mult echilibru emoțional. Simți o mare ușurare psihică atunci când lucrurile iau forma pe care ți-o dorești. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Îți este mult mai ușor să faci lucrurile ghidată de ceea ce simți. Nu ești o fire rațională, iar cei care te cunosc, cu adevărat, știu acest lucru despre tine. Mai mult decât atât, nu înțelegi rostul unei analize îndelungate a unei acțiuni pe care vrei să o faci. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Egoismul cu care acționează anumite persoane încă reușește să te surprindă, dar reușești să te ții departe de orice surescitare emoțională în acest sens. Toată energia psihică este concentrată pe viața de familie. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Dacă te vei simți prea obosită, vei anula acele planuri cu prietenii pe care oricum nu îți doreai să le onorezi. Nu ai disponibilitate emoțională pentru nimeni. Tot ceea ce îți dorești este să ai grijă de propria persoană. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Niciodată nu vei reuși să îți îndeplinești visurile dacă nu vei acționa în acest sens. Maniera în care cei dragi îți reproșează lucruri nu este una constructivă, din contră. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Indisponibilitatea ta emoțională în raport cu anumite persoane devine din ce în ce mai evidentă. Modul în care alegi să comunici este unul degajat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

În perioada următoare este posibil să nu mai fii atât de pregătită ca în trecut să îți asumi riscuri. Acum ai nevoie de rutină și echilibru pentru a reuși să te redresezi din punct de vedere emoțional. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

A lua decizii riscante pare că este ceva de domeniul trecutului pentru tine. Atunci când vine vorba de alegeri spontane, te bazezi pe intuiție. Acesta este ca un fel de ghid pentru tine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Vrei să știi cu exactitate care este influența pe care tu o ai asupra anumitor lucruri. Chiar dacă nu știi cum poți afla într-un mod palpabil că acest lucru se și întâmplă, o să încerci să fii mai flexibilă și mai umană cu cei din jur. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

În această perioadă destul de agitată din punct de vedere emoțional, ai nevoie de rezultate în carieră pentru a te menține pe linia de plutire. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Chiar dacă în perioada următoare resimți o stare de confuzie destul de puternică, îți dai seama că acțiunile pe care le faci te vor aduce mai aproape de obiectivele stabilite. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

A fi în relație cu cei din jur a devenit extrem de obositor pentru tine. Este evident faptul că nu ai energia necesară pentru a susține anumite relații. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro