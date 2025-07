Sebastian Dobrincu, primele declarații despre relația cu Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu: "O tipă foarte deșteaptă, foarte carismatică..."

În ultima vreme au circulat mai multe zvonuri despre o posibilă relație între Sebastian Dobrincu și Jasmina Ianțu, fiica celebrului prezentator Virgil Ianțu. Cei doi au fost surprinși în mai multe ocazii în ipostaze apropiate și chiar au petrecut o vacanță împreună.

Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Sebastian Dobrincu a făcut primele declarații despre relația cu Jasmina și ipostazele în care au fost surprinși împreună.

Fostul concurent de la Survivor a ținut să sublinieze faptul că între el și Jasmina nu există o altă relație decât una de prietenie care durează de mai mulți ani.

„Jasmina, domnișoara din imagine, e o bună prietenă, de altfel. Nu ne țineam de mână. Uită-te în poze mai atent. Am îndurat multe înscenări în viața asta, dar asta e trasă de păr. Noi suntem foarte buni prieteni, e o tipă foarte deșteaptă, foarte carismatică, am o prietenie foarte frumoasă cu Virgil, cu tatăl ei și cu mama ei, mă înțeleg foarte bine, dar suntem prieteni și atât. Noi ne-am amuzat pe situația asta, îți dai seama, că noi știm că suntem doar niște prieteni. Am fost în Grecia cu prieteni. Am fost în vacanță acum în Grecia cu un grup mai mare de prieteni, eram 10-11 oameni”, a spus Sebastian Dobrincu la Pro TV.