Sebastian Dobrincu și fiica lui Virgil Ianțu, Jasmina, surprinși într-o ipostază romantică în public

Sebastian Dobrincu și Jasmina Ianțu, fiica celebrului prezentator Virgil Ianțu, nu mai evită aparițiile în public. Cei doi au fost surprinși din nou petrecând timp împreună, semn că relația lor devine din ce în ce mai apropiată, deși nu au făcut încâ declarații publice în acest sens.

Zilele trecute, au ales să se plimbe într-o zonă din apropierea locuinței lui Sebastian Dobrincu. Cei doi au afișat o atitudine relaxată și o ținută lejeră: el a purtat tricou alb, pantaloni scurți și ochelari de soare, în timp ce Jasmina a ales pentru ieșire un compleu alb și părul prins simplu, într-un coc.

După plimbare, cei doi tineri s-au îndreptat către apartamentul lui Sebastian Dobrincu, unde s-au retras pentru a se feri de căldura zilei. Cei doi au fost văzuți zâmbind și discutând pe tot parcursul întâlnirii.

Virgil Ianțu a vorbit deschis despre relația cu fiica sa, Jasmina, în cadrul podcastului moderat de Sore. Artistul a oferit o perspectivă profundă și emoționantă asupra rolului său de tată, dar și asupra modului în care el și partenera sa, Roxana Alexandru, au construit un model sănătos de familie pentru fiica lor, care studiază în prezent în Spania.

Virgil Ianțu a mărturisit că mediul în care a crescut Jasmina a contribuit semnificativ la formarea personalității ei, în special în ceea ce privește relațiile și așteptările față de partenerii de cuplu.

„Ceea ce a văzut ea în relația mea cu mama ei, cu prietenii noștri, cu prietenele noastre a făcut-o să fie pretențioasă. Chiar vorbeam zilele trecute și a zis: Da, sunt pretențioasă, dar sunt normale, sănătoase de la partenerii mei. Și m-am uitat așa la Roxana și am avut un moment în care am spus că am făcut amândoi bine. Noi, părinții, suntem primele modele și energia pe care o emani în casă se așează pe sufletul copilului și în mintea lui. E rolul tău să îi asiguri un mediu armonios, cu toate micile disonanțe. Important e să vadă respectul”, a spus prezentatorul TV.