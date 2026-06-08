Toma, fiul lui Horia Brenciu, a împlinit 12 ani. Urarea emoționantă făcută de artist: „Tata te iubește la infinit”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Pentru Horia Brenciu, ziua de ieri a avut o semnificație aparte. Toma, fiul său, a împlinit 12 ani, iar artistul a marcat momentul printr-o declarație plină de afecțiune publicată pe rețelele sociale. Mesajul a fost însoțit de mai multe fotografii cu băiatul, surprins în diferite momente din viața sa.

Horia Brenciu, mesaj pentru Toma

Vizibil emoționat, Horia Brenciu i-a dedicat lui Toma câteva rânduri care au atras rapid reacțiile urmăritorilor săi.

„Azi e sărbătoare! E ziua lui Toma, bucuria sufletului meu. Împlinește 12 ani! Dragostea mea cea mare, baschetbalistul vieții mele, tata te iubește la infinit” a scris artistul pe pagina sa de Instagram.

Toma a devenit parte din familia lui Horia Brenciu și a soției sale, Alice Dumitrescu, la scurt timp după naștere, fiind adoptat de cuplu. De atunci, băiatul a crescut într-un mediu în care dragostea și sprijinul nu au lipsit, fiind considerat de artist unul dintre cele mai importante daruri din viața sa.

Familia lui Horia Brenciu este una numeroasă și foarte unită. Alice Dumitrescu are două fiice dintr-o relație anterioară, Andreea și Maria, iar cântărețul a vorbit în repetate rânduri despre legătura specială pe care o are cu ele. De-a lungul anilor, le-a considerat și le-a tratat ca pe propriii săi copii.

„Ei sunt profesorii mei, profesorii noștri… Toma este mezinul și e cel mai iubitor, cel mai extrovertit. Mina e o frumoasă adolescentă rebelă și vrea să mă pună la punct tot timpul. (zâmbește) Maria e un înger. E empatică și sare în ajutor oricărui om care are vreo problemă. Andreea e colega mea. Lucrăm împreună la podcastul „Lucruri simple.' E frumoasă, spontană, nebună și de ajutor… și îndrăgostită”, a declarat Horia Brenciu pentru VIVA!

Horia Brenciu a făcut declarații emoționante și despre Toma, mezinul familiei.

„Toma e o bogăție de copil. Joacă baschet, fotbal, tenis și e deschis către orice sport. Învață germana, e preocupat de matematică și ne învață pe toți ce înseamnă dragostea. Și, sincer, micul-dejun făcut de el e cel mai bun pe care l-am avut vreodată.”

Horia Brenciu a mai precizat că el și soția lui, Alice Dumitrescu, se consultă de fiecare dată când e vorba să facă decizii importante.

„Deciziile le luăm de comun acord, cu zâmbet, fără încrâncenări… Am avut noroc de o soție mult mai înțeleaptă decât mine.”

Horia Brenciu, detalii inedite despre căsnicia cu Alice Dumitrescu

Recent, artistul a dezvăluit detalii inedite despre relația cu soția lui, care nu a fost lipsită de situații tensionate sau gelozie. Horia Brenciu a dezvăluit că el și Alice Dumitrescu au reușit să își rezolve problemele, iar relația lor a devenit și mai puternică.

„Deși gelozia n-a lipsit din relația noastră, am reușit să-i venim de hac de fiecare dată. Și cred că asta ne-a făcut și mai puternici”, a spus Horia Brenciu pentru viva.ro. „Orice secundă, oră sau zi trecute cu o stare de supărare sunt pierdute. Drept pentru care, orice disensiune am avea, nu-mi permit să pierd vremea. Eu sunt cel care lasă garda jos. E una dintre calitățile bărbatului perfect…” (zâmbește)

Citește și:

Alina Crișan, fosta solistă a trupei A.S.I.A., condamnată la închisoare cu suspendare. Care sunt acuzațiile care i se aduc

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro