Horia Brenciu, detalii inedite despre căsnicia cu Alice Dumitrescu. Cum au trecut peste gelozie și conflicte: „Asta ne-a făcut și mai puternici”

Horia Brenciu și soția sa, Alice Dumitrescu, se bucură de o căsnicie frumoasă, formând un cuplu îndrăgit în industria de divertisment autohtonă. Artistul și partenera lui de viață sunt căsătoriți de 10 ani, iar împreună se implică activ în creșterea copiilor.

Recent, artistul a dezvăluit detalii inedite despre relația cu soția lui, care nu a fost lipsită de situații tensionate sau gelozie. Horia Brenciu a dezvăluit că el și Alice au reușit să își rezolve problemele, iar relația lor a devenit și mai puternică.

Cât despre secretul relației lor, cântărețul a precizat că el și soția lui au parte de momente de bucurie și râd foarte mult împreună, fiind o atmosferă relaxată. Totodată, ei nu neglijează timpul petrecut în doi, motiv pentru care aleg să plece, uneori, în vacanțe de cuplu.

Horia Brenciu a vorbit într-un interviu pentru revista VIVA! despre relația pe care o are cu soția lui, Alice Dumitrescu. Artistul a dezvăluit cum a început, de fapt, povestea lor de dragoste. Inițial, au fost prieteni apropiați, iar ulterior legătura dintre ei a evoluat.

„Alice mi-a fost producător la trei televiziuni diferite, în trei emisiuni diferite, pe parcursul a 8 ani. Au fost, pe rând, ‘Sarabanda’, la TVR, ‘Asul din mânecă’, la Național TV, și filmul serial ‘Om sărac, om bogat’, la PRO TV. Cu tatăl ei, Dan Dumitrescu, regizor de montaj la TVR, am colaborat încă dinainte s-o cunosc pe ea. Când am început relația cu Alice, aveam deja o prietenie extrem de cordială cu socrul meu, aspect deloc de neglijat.”

În emisiunea „Profesioniștii” de la TVR 1, Horia Brenciu a făcut mărturisiri despre cum a decurs adopția fiului său, Toma. De asemenea, artistul a devenit tatăl vitreg al celor două fiice ale lui Alice, Maria și Andreea.

„Alice era gravidă cu Maria, iar Andreea avea 8 ani. Când am devenit tatăl lor oficial, Maria avea 7 ani şi Andreea 15 ani. Îmi spun şi Horia, şi tati, dar şi tato. (…) Auzisem de la nişte cunoştinţe de familie despre o tânără domnişoară care vrea să avorteze şi atunci am făcut toate demersurile. Am zis: ‘Nu-l avortează, îl vrem noi!’. Soţia mea a fost cu ea peste tot. Era minoră. I-am asigurat toate elementele unei naşteri normale. După ce a născut, Alice l-a adus acasă. Am făcut toate hârtiile necesare”, a povestit Horia Brenciu.