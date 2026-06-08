Kate Middleton, revedere neașteptată cu fostul iubit la o nuntă regală. Prințul William i-a fost alături

Kate Middleton și Prințul William au participat la nunta lui Peter Phillips și Harriet Sperling, un eveniment care a adunat numeroși membri ai familiei regale. Printre invitați s-a aflat și Rupert Finch, fostul iubit al Prințesei de Wales din perioada studenției.

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  de  ELLE.ro
Kate Middleton, revedere neașteptată cu fostul iubit la o nuntă regală. Prințul William i-a fost alături

Prințesa de Wales, Kate Middleton, s-a reîntâlnit în weekend cu fostul său iubit, Rupert Finch, la nunta lui Peter Phillips și a lui Harriet Sperling. Kate și Prince William au participat împreună la ceremonia desfășurată în regiunea Cotswolds, pentru a-l susține pe Peter Phillips, verișorul prințului.

Pentru eveniment, Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, a ales o rochie bej din tricot bouclé semnată de Roland Mouret, pe care a accesorizat-o cu o pălărie elegantă și pantofi în aceeași nuanță. William a optat pentru tradiționalul costum de ceremonie.

La nuntă a fost prezent și Rupert Finch, în vârstă de 47 de ani, care a sosit alături de soția sa, Lady Natasha Rufus Isaacs. Acesta a purtat, de asemenea, un costum clasic, în timp ce Lady Natasha a ales o rochie albastră cu imprimeu floral.

foto: Profimedia

Printre membrii familiei regale prezenți la ceremonie s-au numărat și Zara Tindall și soțul ei, Mike Tindall, dar și Regele Charles al III-lea, Regina Camilla și Prințesa Anne.

Ceremonia a avut loc la All Saints Church, în satul Kemble, și a marcat a doua căsătorie a lui Peter Phillips, după divorțul de Autumn Kelly din 2021, încheiat după 12 ani de mariaj.

Kate Middleton și Rupert Finch au avut o relație în 2001, pe vremea când amândoi studiau la University of St Andrews.

Potrivit publicației Tatler, în perioada celebrei prezentări de modă din 2002, când Kate a atras atenția prin apariția sa într-o rochie transparentă și se spune că l-a impresionat pe William, aceasta ar fi fost încă implicată într-o relație cu Finch. Revista îl descria pe Rupert drept „iubitul ei ocazional”, un student la Drept aflat în ultimul an de facultate.

Povestea lor a fost inclusă și în ultimul sezon al serialului The Crown, unde Rupert Finch a fost interpretat de Oli Green, iar Kate de Meg Bellamy.

Cei doi au preferat mereu să păstreze discreția în privința relației lor. La un moment dat, Finch declara: „Nu este ceva despre care voi vorbi vreodată. Este ceva între mine și Kate și s-a întâmplat cu foarte mult timp în urmă.”

După despărțirea de Finch, Kate și William au avut o relație de aproape un deceniu înainte de a se logodi, în octombrie 2010. Cei doi s-au căsătorit pe 29 aprilie 2011, într-o ceremonie regală fastuoasă organizată la Westminster Abbey, la care Rupert Finch s-a aflat printre invitați.

Între timp, Prințul și Prințesa de Wales au devenit părinții lui George, Charlotte și Louis.

În aprilie, cuplul a sărbătorit 15 ani de căsnicie printr-o postare publicată pe rețelele sociale, însoțită de o fotografie relaxată de familie, realizată în aer liber. Mesajul care a însoțit imaginea a fost: „Celebrăm 15 ani de căsnicie”.

La rândul său, Rupert Finch este căsătorit cu Lady Natasha Rufus Isaacs din 2013. Cei doi au împreună trei fiice: Georgia, născută în 2015, Cienna, născută în 2017, și India, venită pe lume în 2020.

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foto: Profimedia

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