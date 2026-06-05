Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre lupta cu cancerul: „Știu cât de dificil a fost pentru copii și pentru părinții mei”

Kate Middleton a vorbit cu emoție despre perioada în care a urmat un tratament pentru cancer și despre impactul pe care boala l-a avut asupra celor apropiați.

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  de  ELLE.ro
Kate Middleton, mărturisire emoționantă despre lupta cu cancerul: "Știu cât de dificil a fost pentru copii și pentru părinții mei"

Kate Middleton a vorbit deschis despre impactul pe care lupta sa cu cancerul l-a avut asupra familiei sale, în timpul unei vizite emoționante la un centru oncologic din Marea Britanie.

Pe 4 iunie, Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, s-a întâlnit cu pacienta Claire Lorente și familia acesteia la The Christie NHS Foundation Trust din Manchester. Vizita a avut scopul de a evidenția importanța îngrijirii holistice oferite pacienților oncologici.

Pentru Claire Lorente, în vârstă de 30 de ani, ziua a avut o semnificație specială, fiind ultima sa zi de tratament pentru cancerul de sân. Cu puțin timp înainte ca tânăra să sune clopoțelul care marchează încheierea tratamentului, Kate Middleton a reflectat asupra propriei experiențe cu boala.

„Bravo ție!”, i-a spus Prințesa de Wales pacientei, îmbrățișând-o într-un moment surprins într-un videoclip publicat de revista Hello!. Kate a descris ziua drept una „extraordinară”, apoi s-a adresat partenerului lui Claire.

„Știu că este la fel de greu și pentru familie și pentru cei dragi. Știu cât de dificil a fost pentru copii și pentru părinții mei. Treci prin asta împreună cu ei”, a spus aceasta.

Prințesa s-a apropiat apoi de copilul lui Claire și i-a spus cu tandrețe: „Nu-i așa că mami este curajoasă?”

Kate Middleton și soțul său, Prințul William, au împreună trei copii: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis. De asemenea, Prințesa este foarte apropiată de părinții săi, Carole și Michael Middleton, care au locuit aproape de familie și au reprezentat un sprijin constant pe durata tratamentului.

În martie 2024, Kate Middleton a anunțat că urmează tratament împotriva cancerului după o intervenție chirurgicală abdominală. În septembrie 2024, aceasta a dezvăluit că a finalizat ședințele de chimioterapie, iar în ianuarie 2025 a anunțat că boala se află în remisie. Familia regală nu a făcut public tipul de cancer de care a suferit.

Ulterior, Prințul William a explicat că el și Kate au ales să fie sinceri cu cei trei copii ai lor în legătură cu starea de sănătate a prințesei. În noiembrie 2025, în timpul unei vizite în Brazilia pentru ceremonia Earthshot Prize, moștenitorul tronului britanic a declarat că au ales să comunice deschis cu cei mici.

„Am ales să comunicăm mult mai mult cu copiii noștri. Acest lucru are și avantaje, și dezavantaje. Uneori ai impresia că le spui prea multe lucruri pe care poate nu ar trebui să le știe încă. Dar, de cele mai multe ori, să ascunzi lucrurile de ei nu funcționează.”, a spus William.

Aceeași idee apare și în cartea jurnalistului Russell Myers, William and Catherine: The Monarchy’s New Era: The Inside Story, unde se arată că prioritatea cuplului a fost bunăstarea copiilor pe parcursul întregii perioade dificile. Potrivit unui apropiat al familiei, citat într-un fragment publicat de The Mirror, William și Kate le-au explicat copiilor, cu calm, ce se întâmplă și cât timp va lipsi Catherine de acasă, asigurându-i în același timp că viața de zi cu zi va continua cât mai normal posibil.

În perioada petrecută în spital, Kate a rămas în contact permanent cu George, Charlotte și Louis prin apeluri video. Asculta poveștile lor despre școală și îi întreba dacă „Papa” le gătește în lipsa ei.

Deși tratamentul a fost unul extrem de dificil, o persoană apropiată familiei a declarat pentru Russell Myers că atenția prințesei a rămas mereu îndreptată către copii.

„A trecut printr-o perioadă foarte grea, însă preocuparea ei principală au fost întotdeauna copiii. Faptul că a încercat să rămână pozitivă și optimistă a fost în mare parte pentru ei”, a spus sursa.

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Foto: Arhiva ELLE

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