Kate Middleton recunoaște că „nu poate funcționa normal” după ce a terminat tratamentul împotriva cancerului: „Este foarte dificil”

În timpul unei vizite la Spitalul Colchester, miercuri, Prințesa de Wales a vorbit deschis despre provocările cu care se confruntă în etapa de recuperare după tratamentul împotriva cancerului, pe care l-a finalizat anul trecut.

Kate Middleton a descris perioada ca fiind „foarte, foarte dificilă” și a mărturisit că, deși tratamentul s-a încheiat, revenirea la viața de zi cu zi nu este deloc ușoară:

Prințesa, în vârstă de 43 de ani, a recunoscut că, deși nu se mai află sub supravegherea directă a echipei medicale, încă resimte dificultăți în a funcționa normal în viața de zi cu zi, așa cum o făcea înainte.

Kate a descris procesul de adaptare ca fiind unul lent și plin de suișuri și coborâșuri: „Să-ți găsești un nou normal… durează. Este ca un montagne russe, nu e lin, așa cum te-ai aștepta”, a spus ea. „Dar realitatea este că treci prin momente grele.”

