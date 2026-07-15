Alina Pușcaș, sinceră despre problema de sănătate cu care se confruntă: „Frustrant”

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Alina Pușcaș a vorbit deschis despre una dintre cele mai mari nesiguranțe ale sale. Prezentatoarea TV a dezvăluit că a apelat la o procedură de scleroterapie, după ce ani la rând a încercat să ascundă venele sparte de la nivelul picioarelor.

Alina Pușcaș, despre problemele cu care se confruntă

Alina Pușcaș a ales să fie complet sinceră cu urmăritorii săi și a abordat un subiect despre care spune că nu i-a fost ușor să vorbească. Prezentatoarea TV a dezvăluit că a ajuns pe mâna medicilor pentru a trata venele sparte de la nivelul picioarelor, o problemă cu care se confruntă încă din adolescență. Vedeta a explicat că a apelat la scleroterapie, o procedură minim invazivă prin care este injectată o substanță în venele afectate, cu scopul de a le trata. Decizia a venit după ani în care a încercat să ascundă această imperfecțiune folosind fond de ten sau dresuri.

„Știu că a fost destul de ciudat să aflați de la mine de pe story că am făcut o procedură de scleroterapie. Probabil că vă așteptați să fac doar declarații legate de înfrumusețare sau de întreținere corporală, dar uite că am vorbit și despre asta, pentru că nu întâmplător am văzut că sunt o grămadă de persoane care au acest gen de probleme. Toate venele astea care aparent mi s-au spart pe picioare, de obicei le mascam, fie cu fond de ten, fie cu un dres și într-adevăr era frustrant, pentru că nu te aștepți ca la picioare tinere, să zic așa, să existe astfel de probleme”, a mărturisit Alina Pușcaș pe Instagram.

Prezentatoarea a dezvăluit că primele semne au apărut pe când avea doar 16 ani, perioadă în care începuse să practice sport în mod constant.

„Primele vene sparte, să zic așa, pe care le-am avut au fost undeva pe la 16 ani, când m-am apucat serios de sport. Făceam alergări zilnice în natură. La acel moment nu existau încă în Târgu Mureș săli de sport. După vreo doi ani de zile am început să fac și sală și a fost o dezvoltare destul de bruscă”, a mai spus vedeta.

Deși a recunoscut că această problemă i-a creat un disconfort estetic și emoțional, Alina Pușcaș a ales să vorbească deschis despre experiența sa pentru a le încuraja și pe alte persoane care se confruntă cu aceeași situație să ceară ajutor de specialitate.

Afacerea pe care a construit-o din propriile economii

Alina Pușcaș a ales să vorbească sincer despre proiectul de business pe care l-a construit în ultimii ani și despre eforturile pe care le-a făcut pentru a-l dezvolta fără sprijin financiar din partea familiei. Prezentatoarea TV spune că și-a dorit ca succesul afacerii sale să fie rezultatul muncii proprii, motiv pentru care a investit exclusiv bani câștigați din activitatea sa profesională.

Puțini știu că vedeta activează în industria fashion de aproape un deceniu. În tot acest timp, ea a dezvoltat și o linie de articole vestimentare care îi poartă semnătura, proiect în care a investit constant. Alina Pușcaș a explicat că încă de la început și-a propus să nu apeleze la ajutorul financiar al soțului său, preferând să folosească doar resursele obținute din propriile proiecte profesionale.

„Eu vă zic sincer, cu mâna pe inimă, că eu, de acum 9 ani, de când am intrat în zona fashion, în producție de haine, nu am luat un singur cent de la soțul meu (…) Eu am folosit banii numai din ceea ce am produs eu, bineînțeles, din televiziune, din diverse contracte. Am folosit banii mei personali, care nu erau mulți neapărat, și am investit”, a transmis Alina Pușcaș pe Instagram.

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Foto: Arhiva ELLE

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