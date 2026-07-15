Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: „Noi şi noi provocări”

Ce se întâmplă cu cel mai longeviv matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani.

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  de  Andreea Ilie
Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: "Noi şi noi provocări"

Cel mai longeviv matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani, difuzat de Antena 1 trece printr-o schimbare majoră.

Super Neatza cu Răzvan şi Dani se mută pe plajă

Diminețile de vară capătă iz de vacanță şi o nouă energie alături de echipa celui mai îndrăgit matinal. Super Neatza cu Răzvan şi Dani transmite live, începând din 20 iulie, de pe plajă.

Pentru cinci ediții speciale, matinalul părăsește studioul şi se mută în aer liber, pentru o săptămână cu muzică, palmieri, nisip și bunădispoziție din plin, astfel că cei de acasă se vor bucura de dimineți cu atmosferă de vacanță. De altfel, telespectatorii continuă să îi fie alături celui mai longeviv matinal din România, care şi după 18 ani de la prima emisie live continuă să atingă performanțe foarte bune, emisiunea încheind săptămâna pe primul loc în clasamentul audiențelor.

„Ne place să ‘furăm’ puțin din atmosfera de vacanță şi alături de telespectatorii noştri, pe care, după atâta vreme, îi considerăm deja parte din marea familie Super Neatza. Relocarea din această vară ne aduce într-un spațiu care transmite exact energia sezonului și suntem convinşi că cei de acasă vor simți asta încă din prima ediție. Ne-am propus să ne bucurăm la maximum de aceste zile, alături de invitaţii noştri, într-un decor relaxant', au declarat Răzvan Simion și Dani Oțil.

„Pentru noi, fiecare relocare înseamnă mult mai mult decât schimbarea decorului. Este o provocare de producție, dar și o oportunitate de a reinventa experiența pe care o oferim telespectatorilor. Mutarea ne permite să aducem emisiunea mai aproape de atmosfera verii și să construim ediții speciale, cu un ritm diferit, invitați-surpriză și momente pe care nu le-am putea realiza neapărat la platou. Şi, indiferent ce presupune, din punct de vedere logistic o astfel de experiență, bucuria dimineților de lider ne dă puterea să gândim noi şi noi provocări.” a declarat Elena Păun, producătoarea Super Neatza.

De-a lungul anilor, echipa matinalului a transmis din cele mai spectaculoase locuri: de la mare și de pe pârtia de schi, de pe apă și din aer, a locuit o săptămână într-un mall în scop caritabil, a construit un platou pe o insulă din Delta Dunării și a realizat ediții speciale din cel mai mare centru logistic din Sud-Estul Europei. Relocarea din această vară continuă tradiția proiectelor speciale care transformă fiecare final de sezon într-o experiență memorabilă atât pentru echipă, cât și pentru telespectatori.

Cu ce se ocupă Flavia Mihășan după ce a renunțat la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani

De când a plecat din emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani, Flavia Mihășan pare că și-a redefinit complet stilul de viață. Nu mai apare zilnic pe micul ecran, dar este prezentă în online și, mai ales, mult mai conectată la lucrurile care contează pentru ea.

Fosta asistentă TV a ales să lase în urmă ritmul alert din televiziune și să se concentreze pe echilibru, familie și proiecte personale. Iar schimbarea se vede: viața ei este acum mai liniștită, dar și mai asumată.

Flavia Mihășan este mamă a doi băieți, iar rolul de părinte pare să fie acum prioritatea ei principală. Își dedică mult timp copiilor și împărtășește frecvent momente din viața de zi cu zi cu urmăritorii ei. În același timp, trăiește o poveste de dragoste alături de Andrei Ciobanu, partenerul cu care împarte atât viața de familie, cât și momentele de relaxare. Cei doi călătoresc des și aleg să petreacă timp departe de agitația cotidiană, bucurându-se de experiențe simple, dar valoroase.

Chiar dacă nu mai este prezentă constant la TV, Flavia Mihășan rămâne activă pe rețelele sociale. Acolo postează imagini din vacanțe, cadre din viața de mamă, dar și mesaje care reflectă modul în care vede acum lucrurile.

„Cu timpul înveți că nu tot ce e gălăgios merită atenția ta. Nu e vorba de mândrie, ci de o barieră sănătoasă între tine și haos. Să nu mai pierzi timp explicând adevărul tău celor care au decis deja să te judece. Eviți conștient mediile care îți perturbă echilibrul fără să simți vreo vină. Alegi tăcerea în locul unei victorii de moment într-o ceartă inutilă. Distanța nu este un atac, ci o formă de respect față de propriul tău drum. Energia ta a devenit un spațiu privat, iar accesul este acum un privilegiu, nu un drept universal. Să-ți protejezi liniștea nu înseamnă să te izolezi de lume și să te asiguri că zgomotul de afară nu acoperă niciodată vocea ta interioară.”

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Foto: PR

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