Motivul pentru care Flavia Mihășan nu își dorește să se întoarcă pe micile ecrane: „Pur și simplu sunt foarte ocupată”

Flavia Mihășan a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu mai apare pe micile ecrane.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Flavia Mihășan
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Flavia Mihășan a dezvăluit adevăratul motiv pentru care nu mai apare pe micile ecrane în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani.” Fanii vedetei s-au tot întrebat ce anume s-a întâmplat de nu mai este prezentă în matinalul de la Antena 1, iar cum au primit un răspuns. 

Flavia Mihășan, despre problemele cu care se confruntă

La începutul anului 2026, Flavia Mihășan a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Vedeta a avut dureri greu de suportat din cauza herniei de disc. Acum, ea se află într-o perioadă de recuperare. 

„Am avut o problemă cu spatele, destul de gravă, iar acum mă recuperez. Se pare că am avut o hernie de disc veche, dar nu mă deranja cu nimic. Doar că, la finalul anului, am avut foarte multe spectacole. Am avut programul foarte încărcat și am făcut o mișcare bruscă și am problema la aceeași vertebră. Asta a cauzat un blocaj la spate. Și acum încă sunt în recuperare. Suntem în aprilie și abia acum ușor, ușor încep să mă simt mai ok”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro

Flavia Mihășan nu și-a dorit să treacă printr-o operație și a optat pentru o recuperare mai lungă. 

„M-a ținut foarte mult pentru că nu am vrut să mă operez, am preferat să mă recuperez așa. Eu mereu am avut probleme și dureri de spate, dar fiind dansatoare, mă gândeam că este normal, doar că acum chiar a fost dureros. A trebuit să fac multă fizoterapie, multă kinetoterapie, masaj foarte des, alte tipuri de terapie, am făcut de toate. Sper să mă recuperez 100% cât de repede. Copiii mei sunt mari, dar mi-a fost greu să nu îi pot lua în brațe.”

De ce nu vrea Flavia Mihășan să se întoarcă pe micile ecrane

Dincolo de experiența ei din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, nu mulți știu faptul că Flavia Mihășan a fost balerină la Opera Națională din București. Ea a fost în distribuția unor musicaluri celebre, precum „Mamma Mia!” și „Chicago.” Pentru cel din urmă, a semnat o parte din coregrafia spectacolului regizat de George Costin. De asemenea, a fost dansatoare pentru emisiunile „Next Star”, „X Factor” și „Te cunosc de undeva!„.

Flavia Mihășan a vorbit deschis despre motivul pentru care nu intenționează, cel puțin pentru moment, să se întoarcă pe micile ecrane. Vedeta are planuri pentru viitorul apropiat și se concentrează pe ele. 

„Nu îmi e dor de emisiune, nici nu am când să mă mai gândesc la tv, că nu am timp, pur și simplu sunt foarte ocupată. Dacă ar fi ceva să nu necesite să plec de acasă, să am un proiect care să se muleze pe programul meu, eu nu am cum să plec, atunci cred că aș fi deschisă. Bine, va trebui să treacă un timp pentru a mă recupera total”, a adăugat Flavia Mihășan pentru aceeași sursă. 

Citește și:
Conflict între Lidia Buble și Răzvan Simion. Care este motivul pentru care cei doi foști parteneri au ajuns la tribunal

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC