Conflict între Lidia Buble și Răzvan Simion. Care este motivul pentru care cei doi foști parteneri au ajuns la tribunal

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în anul 2020.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  Actualizat 14.04.2026, 09:41, de Andreea Ilie
Lidia Buble
VEZI FOTO
POZA 1 / 25

Lidia Buble și Răzvan Simion s-au despărțit în vara anului 2020 după cinci ani de relație. Pe parcursul relației lor, cei doi au colaborat și din punct de vedere profesional.

Conflict în sala de judecată între Lidia Buble și Răzvan Simion

Chiar și după despărțirea din 2020, despre care atât Răzvan Simion, cât și Lidia Buble declarau că a fost una de comun acord și cordială, prezentatorul a continuat să fie, o anumită perioadă de timp, managerul aristei.

„Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”, le spunea Lidia Buble fanilor într-o sesiune de întrebări și răspunsuri din 2020.

Conform presei mondene, acum a ieșit la iveală faptul că această colaborare profesională nu a fost pe deplin pe placul Lidiei Buble, ea acționându-l în judecată pe fostul partener, dar și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL, și cere explicații financiare pentru felul în care Răzvan Simion ar fi gestionat o parte din contractele artistice și de imagine ale cântăreței în anii de relație, scrie Cancan.ro.

„Reclamanta (n.r. Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică.
Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi atunci pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99 %. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă nici măcar în copie”, susține avocatul cântăreței.

Prezentatorul se apără în fața acuzațiilor făcute de Lidia Buble, susținând că, de fapt, o parte din contracte au fost gestionate prin firma acesteia.

„Pârâţii (n.red. – Răzvan Simion și firma lui, Vânătorii de Zmeie SRL) prin avocat, precizează că aşa cum a arătat şi prin întâmpinare contractele încheiate cu Cafe #######, Disney şi H&M, s-au derulat de reclamantă prin intermediul firmei acesteia ##### ##### ### SRL, aceasta încasând sumele de bani în mod direct. Depun la dosar anexe ale contractelor de coproductie nr. 11711 din data de 02.10.2017, pe care susţine că le-a obţinut din contabilitatea pârâtei. Acelaşi contract cu acelaşi număr este depus şi de către reclamantă, cu semnătura părţilor contractante, dar fără anexe, anexele lipsă privesc acest contract de coproducţie, iar de la Cat Music doreşte să obţină contractul semnat de ambele părţi pe care îl deţine doar într-un format world, pe care reclamant l-a depus fără anexe, eventual până la clarificarea situaţiei acestui contract, instanţa poate să solicite prin intermediul unei adrese transmiterea acestuia integral printr-o adresă”.

Conform sursei citate, Lidia Buble a solicitat o expertiză contabilă complexă pentru a clarifica sumele încasate de firma „Vânătorii de Zmeie SRL” din anul 2017 până în prezent.

„Reprezentantul pârâților, având cuvântul în replică, menționează că nu există o fișă de calcul pe fiecare producție artistică, fiind făcut un calcul și o centralizare a cheltuielilor. Mai arată că există pe aceste facturi justificative numele reclamantei deci, se pot lua în considerare și acestea. La interpelarea Tribunalului arată că nu se referă doar la cele depuse la acest termen ci și la cheltuieli cu telefonia mobilă spre exemplu (facturi de 5.000 de euro pentru convorbiri în străinătate, efectuate de reclamantă). Precizează că față de cuantumul acestor cheltuieli trebuie ținut cont de acestea”, a explicat în fața instanței avocatul prezentatorului.

Un nou termen în acest conflict juridic a fost stabilit abia pe data de 8 septembrie 2026.

Lidia Buble, mai fericită ca niciodată alături de noul partener, Horațiu Nicolau

Lidia Buble și omul de afaceri Horațiu Nicolau formează un cuplu discret, însă au fost surprinși cu diverse ocazii de către paparazzi. Cu toate că pentru ei este importantă discreția, artista a făcut recent mai multe declarații despre partenerul ei.

Într-un interviu recent, Lidia Buble a dezvăluit că, din punct de vedere amoros, se simte foarte liniștită și fericită în relația pe care o trăiește alături de Horațiu Nicolau.

„Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. (zâmbește) Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac – acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt”, a spus Lidia Buble pentru VIVA!

Întrebată cum anume o impresionează Horațiu Nicolau, Lidia Buble a recunoscut că partenerul ei îi aduce zilnic zâmbetul pe buze.

„Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC