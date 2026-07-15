Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la show-ul Dolce & Gabbana. Artista a uimit cu o rochie acoperită de bijuterii

Jennifer Lopez a atras toate privirile la evenimentul Dolce & Gabbana Alta Moda din Italia, unde a purtat o spectaculoasă rochie haute couture acoperită cu pietre prețioase.

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  de  ELLE.ro
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la show-ul Dolce & Gabbana. Artista a uimit cu o rochie acoperită de bijuterii

Jennifer Lopez continuă seria aparițiilor memorabile din această vară. Ajunsă în Italia pentru weekendul dedicat colecțiilor haute couture Dolce & Gabbana Alta Moda, artista a impresionat într-o creație spectaculoasă, acoperită în întregime cu pietre prețioase și completată de bijuterii impresionante.

Jennifer Lopez demonstrează încă o dată că este una dintre cele mai spectaculoase prezențe din universul modei. După apariția de la finala masculină de la Wimbledon și escapada la Paris pentru prezentările haute couture, artista a ajuns în Italia, unde participă la exclusivistul weekend Dolce & Gabbana Alta Moda, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate creațiilor couture ale celebrei case de modă italiene.

Pentru prima sa apariție, Jennifer Lopez a ales o ținută care nu avea cum să treacă neobservată. Vedeta a purtat o rochie fără bretele, într-o nuanță aurie, complet acoperită cu pietre prețioase și cristale colorate, un look care a amintit de celebra pictură „Woman in Gold” a lui Gustav Klimt. Silueta sculpturală a fost completată de o capă metalizată în aceeași gamă cromatică, oferind întregii ținute un aer regal.

Accesoriile au fost la fel de impresionante. Jennifer Lopez a ales un colier supradimensionat cu rubine și cercei statement, transformând bijuteriile într-un element central al apariției sale.

Într-un interviu acordat revistei Vogue, artista a mărturisit că această creație a făcut-o să se simtă extrem de puternică și feminină.

„Mă simt ca o bombă sexy, ca o regină, ca cea mai atrăgătoare femeie din lume”, a declarat Jennifer Lopez.

Artista a explicat că, pentru ea, moda merge dincolo de estetică și reprezintă o modalitate de a intra într-un personaj, la fel cum se întâmplă în actorie.

„Fiind actriță, hainele mă ajută întotdeauna să devin altceva”, a spus ea, adăugând: „Cred că iubesc hainele pentru că iubesc actoria. Este ca și cum ai intra în pielea unui personaj.”

Mai târziu, pentru evenimentul de seară, Jennifer Lopez și-a schimbat complet ținuta și a optat pentru o rochie galben intens, cu un singur umăr, accesorizată cu diamante spectaculoase și o geantă argintie metalizată, asortată perfect cu bijuteriile. Artista s-a fotografiat alături de sora sa, Lynda Lopez, care o însoțește în această călătorie italiană.

Prezența lui Jennifer Lopez la Dolce & Gabbana Alta Moda nu se limitează însă la postura de invitat special. Artista este capul de afiș al petrecerii de închidere organizate de casa de modă, unde urmează să susțină un concert exclusiv dedicat celor aproximativ 300 de invitați ai evenimentului, într-un decor spectaculos pe plajă.

Pe contul său de Instagram, Jennifer Lopez a publicat o serie de imagini și un videoclip din culisele evenimentului, însoțite de mesajul:

„Dolce & Glow”, oferindu-le fanilor o privire asupra atmosferei glamour din Sicilia.

În același interviu pentru Vogue, vedeta a vorbit și despre impactul pe care îl au colecțiile haute couture asupra sa, mărturisind că acestea îi inspiră chiar modul în care își imaginează viitorul.

„Am plecat de la acea colecție gândindu-mă că vreau o viață și mai plină, o viață mai mare, ca să pot purta astfel de haine. Simt că trebuie să trăiesc în această lume, pentru că este viața pe care vreau să o am. Exact asta creează aceste colecții: aspirație. Mi se pare fascinant”, a spus artista.

Italia este doar cea mai recentă oprire din itinerariul european al lui Jennifer Lopez. Înainte de a ajunge în Sicilia, vedeta a fost prezentă la finala masculină de la Wimbledon, unde a urmărit meciul din Royal Box într-o apariție elegantă, dominată de o pălărie supradimensionată care a stârnit numeroase reacții.

Cu doar câteva zile înainte, Jennifer și-a sărbătorit aniversarea la Paris, alături de sora sa și de câțiva prieteni apropiați, profitând de ocazie pentru a participa și la mai multe prezentări din cadrul Săptămânii Haute Couture.

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foto: Arhiva ELLE

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