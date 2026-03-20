Alina Pușcaș, declarații sincere despre burnout. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatoarea: „Stresul l-am simțit din plin”

Alina Pușcaș a vorbit cu sinceritate despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în ultimii ani. Prezentatoarea TV s-a confruntat cu momente dificile, despre care a făcut acum mai multe mărturisiri.

Alina Pușcaș, sinceră despre problemele ei de sănătate

Alina Pușcaș a făcut dezvăluiri despre situațiile grele din punct de vedere medical întâmpinate în decursul ultimilor ani. Prezentatoarea TV a recunoscut că a ajuns în pragul epuizării și s-a confruntat și cu o infecție la un rinichi, episod care a determinat-o să facă o pauză de la activitatea ei sportivă.

„Un an foarte greu din punctul meu de vedere. La fel am spus și despre 2024. Mi se pare că din 2023 și până acum au fost ani grei, haotici. (…) Și, cumva, mi s-a părut că am ajuns în fiecare an aproape de punctul în care mi-am dorit să ajung, dar cu niște eforturi colosale, cu multe nopți nedormite, mult stres și stări de panică la un moment dat. La depresie nu am ajuns, dar stresul l-am simțit din plin. Probabil din motivul ăsta nu am mai reușit în 2023 și 2024 să merg la sală, pentru mine.

Am avut un fel de burnout în ambii ani și am avut și o infecție la un rinichi, care m-a ținut la spital, apoi a fost o recuperare. A fost singurul incident de sănătate al meu din ultimii douăzeci și ceva de ani. După această perioadă, m-am lenevit brusc. Am tras până atunci atât de tare de mine, încât am ajuns la o limită, când organismul mi-a zis: „Stop, că nu mai vreau!” Și efectiv mi s-a pus un stop în toate. Nu am mai avut chef să țin cont de alimentația sănătoasă, de disciplina fără de care nu facem nimic. Deci n-am mai vrut nici disciplină, nici mâncare curată. Nu m-a mai preocupat asta pentru că am zis că o să fac doar ce vreau eu. După care au venit și celelalte probleme și nu m-am mai dus deloc la sală. Și s-a văzut: zece kilograme în plus. Nu mi-am dat seama că sunt zece, dar în 2025, prin mai, când m-am urcat pe cântar, am zis: „Wow, nu pot să cred că am zece kilograme în plus!” Și totul mi s-a tras de la acel burnout despre care am vorbit”, a spus Alina Pușcaș pentru VIVA!

Din vara anului trecut, Alina Pușcaș se află într-un proces în care reintroduce în stilul ei de viață obiceiurile sănătoase.

„Din mai 2025, înainte de vacanța de vară, mi-am dat un reset și am zis: „Până aici!” Mi-am dat restart, mi-am reluat disciplina, iar acum sunt în procesul acela în care redevin eu și vreau să fac cumva să transform toate lucrurile pe care trebuie să le fac într-o obișnuință, nu în ceva obositor.”

De ce nu merge Alina Pușcaș la emisiuni cu soțul ei

Alina Pușcaș a mărturisit că nu va lua parte la emisiuni precum Survivor sau Asia Express, deși și-ar fi dorit. Motivul principal îl reprezintă situația personală și jobul soțului ei.

Alina Pușcaș este nu doar mamă a trei copii, ci și studentă la un master la UNArte și fondatoare a unui brand de haine, ceea ce îi ocupă o mare parte din timp. Recent, producătorii mai multor show-uri au încercat să o convingă să participe la emisiuni precum Asia Express, Power Couple sau Survivor, însă Alina a ales să refuze toate ofertele.

„E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a explicat Alina Pușcaș pentru Cancan.ro.

Vedeta a recunoscut că, dintre toate propunerile, Asia Express a fost cea mai tentantă pentru ea, datorită oportunității de a descoperi alte culturi și stiluri de viață. Totuși, circumstanțele familiale și profesia soțului au făcut imposibilă participarea.

„Cel mai mult cred că Asia Express, pentru că e o chestie să văd culturile unor oameni, să văd ce înseamnă și cum arată viața reală de acolo. Survivor-ul e tentant în ideea în care sunt o fire competitivă. E doar o competiție și anduranță. Nu aș cunoaște ceva din cultura altor popoare, nu aș descoperi oameni. Ar fi doar o luptă continuă. Și atunci, cumva, cred că Asia Express și Power Couple, dar nu am couple-ul care ar putea să vină cu mine fără să își piardă, vorba aia, seriozitatea în fața pacienților. E mai complicat la el.”

