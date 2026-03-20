Alina Pușcaș, declarații sincere despre burnout. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat prezentatoarea: „Stresul l-am simțit din plin"

Alina Pușcaș a făcut declarații despre problemele de sănătate din ultimii ani.

Alina Pușcaș a vorbit cu sinceritate despre problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat în ultimii ani. Prezentatoarea TV s-a confruntat cu momente dificile, despre care a făcut acum mai multe mărturisiri. 

Alina Pușcaș, sinceră despre problemele ei de sănătate

Alina Pușcaș a făcut dezvăluiri despre situațiile grele din punct de vedere medical întâmpinate în decursul ultimilor ani. Prezentatoarea TV a recunoscut că a ajuns în pragul epuizării și s-a confruntat și cu o infecție la un rinichi, episod care a determinat-o să facă o pauză de la activitatea ei sportivă.  

„Un an foarte greu din punctul meu de vedere. La fel am spus și despre 2024. Mi se pare că din 2023 și până acum au fost ani grei, haotici. (…) Și, cumva, mi s-a părut că am ajuns în fiecare an aproape de punctul în care mi-am dorit să ajung, dar cu niște eforturi colosale, cu multe nopți nedormite, mult stres și stări de panică la un moment dat. La depresie nu am ajuns, dar stresul l-am simțit din plin. Probabil din motivul ăsta nu am mai reușit în 2023 și 2024 să merg la sală, pentru mine.

Am avut un fel de burnout în ambii ani și am avut și o infecție la un rinichi, care m-a ținut la spital, apoi a fost o recuperare. A fost singurul incident de sănătate al meu din ultimii douăzeci și ceva de ani. După această perioadă, m-am lenevit brusc. Am tras până atunci atât de tare de mine, încât am ajuns la o limită, când organismul mi-a zis: „Stop, că nu mai vreau!” Și efectiv mi s-a pus un stop în toate. Nu am mai avut chef să țin cont de alimentația sănătoasă, de disciplina fără de care nu facem nimic. Deci n-am mai vrut nici disciplină, nici mâncare curată. Nu m-a mai preocupat asta pentru că am zis că o să fac doar ce vreau eu. După care au venit și celelalte probleme și nu m-am mai dus deloc la sală. Și s-a văzut: zece kilograme în plus. Nu mi-am dat seama că sunt zece, dar în 2025, prin mai, când m-am urcat pe cântar, am zis: „Wow, nu pot să cred că am zece kilograme în plus!” Și totul mi s-a tras de la acel burnout despre care am vorbit”, a spus Alina Pușcaș pentru VIVA!

Din vara anului trecut, Alina Pușcaș se află într-un proces în care reintroduce în stilul ei de viață obiceiurile sănătoase. 

„Din mai 2025, înainte de vacanța de vară, mi-am dat un reset și am zis: „Până aici!” Mi-am dat restart, mi-am reluat disciplina, iar acum sunt în procesul acela în care redevin eu și vreau să fac cumva să transform toate lucrurile pe care trebuie să le fac într-o obișnuință, nu în ceva obositor.”

De ce nu merge Alina Pușcaș la emisiuni cu soțul ei

Alina Pușcaș a mărturisit că nu va lua parte la emisiuni precum Survivor sau Asia Express, deși și-ar fi dorit. Motivul principal îl reprezintă situația personală și jobul soțului ei.

Alina Pușcaș este nu doar mamă a trei copii, ci și studentă la un master la UNArte și fondatoare a unui brand de haine, ceea ce îi ocupă o mare parte din timp. Recent, producătorii mai multor show-uri au încercat să o convingă să participe la emisiuni precum Asia Express, Power Couple sau Survivor, însă Alina a ales să refuze toate ofertele.

„E complicat că sunt mici copiii. Survivor înseamnă 4 luni de stat departe. Asia Express înseamnă 2 luni de stat departe. Power Couple? Acolo e mai puțin, dar problema e că soțul este medic militar. E mai complicat să plece în astfel de scopuri în afara țării. Deci și acolo e dificil”, a explicat Alina Pușcaș pentru Cancan.ro.

Vedeta a recunoscut că, dintre toate propunerile, Asia Express a fost cea mai tentantă pentru ea, datorită oportunității de a descoperi alte culturi și stiluri de viață. Totuși, circumstanțele familiale și profesia soțului au făcut imposibilă participarea.

„Cel mai mult cred că Asia Express, pentru că e o chestie să văd culturile unor oameni, să văd ce înseamnă și cum arată viața reală de acolo. Survivor-ul e tentant în ideea în care sunt o fire competitivă. E doar o competiție și anduranță. Nu aș cunoaște ceva din cultura altor popoare, nu aș descoperi oameni. Ar fi doar o luptă continuă. Și atunci, cumva, cred că Asia Express și Power Couple, dar nu am couple-ul care ar putea să vină cu mine fără să își piardă, vorba aia, seriozitatea în fața pacienților. E mai complicat la el.”

Cum este pentru Cătălina Grama să fie din nou studentă. Actrița s-a înscris la Facultatea de Psihologie: "Mă fascinează foarte tare"
People
Cum este pentru Cătălina Grama să fie din nou studentă. Actrița s-a înscris la Facultatea de Psihologie: "Mă fascinează foarte tare"
Imagine emoționantă de familie! Cum a surprins-o Enrique Iglesias pe soția lui, Anna Kournikova, alături de cei patru copii ai lor
People
Imagine emoționantă de familie! Cum a surprins-o Enrique Iglesias pe soția lui, Anna Kournikova, alături de cei patru copii ai lor
Carmen Grebenișan, noi dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru, la doi ani de la despărțire: "O relație în care nu am fost respectată..."
People
Carmen Grebenișan, noi dezvăluiri despre divorțul de Alex Militaru, la doi ani de la despărțire: "O relație în care nu am fost respectată..."
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: "I-au aruncat-o în lac..."
People
Fiul Andreei Bănică, hărțuit de alți copii. Ce a povestit artista despre situația neplăcută prin care a trecut Noah: "I-au aruncat-o în lac..."
O imagine înduioșătoare cu Bruce Willis bunic, postată de fosta sa soție, Demi Moore, la aniversarea actorului
People
O imagine înduioșătoare cu Bruce Willis bunic, postată de fosta sa soție, Demi Moore, la aniversarea actorului
Alexandra Stan confirmă că este însărcinată. Cum a dezvăluit artista vestea: "Mă simt incredibil de binecuvântată"
People
Alexandra Stan confirmă că este însărcinată. Cum a dezvăluit artista vestea: "Mă simt incredibil de binecuvântată"
Chuck Norris a fost internat de urgență în spital. Actorul a împlinit 86 de ani
Chuck Norris a fost internat de urgență în spital. Actorul a împlinit 86 de ani
Povestea emoționantă a dobermanului-erou Hanna din Ucraina: „A salvat peste 170 de vieți până în ultima zi de viață”
Povestea emoționantă a dobermanului-erou Hanna din Ucraina: „A salvat peste 170 de vieți până în ultima zi de viață”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Cum se simte Alina Pușcaș după ce a avut burnout și infecție la rinichi. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme. „Un an foarte greu”
Tunelul iubirii a înflorit spectaculos la Timișoara
Tunelul iubirii a înflorit spectaculos la Timișoara
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Veste de ultimă oră despre Asia Express! Fanii emisiunii au așteptat cu sufletul la gură. Primele detalii despre sezonul 9
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
E anunțul zilei în televiziune! Ce au anunțat acum producătorii Asia Express! E fără precedent pentru o emisiune din România
E anunțul zilei în televiziune! Ce au anunțat acum producătorii Asia Express! E fără precedent pentru o emisiune din România
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "Mi-am dorit să construiesc un..."
Cătălin Măruță, primul proiect profesional după ce a rămas fără emisiunea de la PRO TV: "Mi-am dorit să construiesc un..."
Emisiunea "La Măruță", prezentată de către Cătălin Măruță, a fost scoasă din grila PRO TV în luna februarie.

Ce urare i-a făcut Raluca Bădulescu fiului ei. Alex a împlinit 23 de ani: "Nimeni nu este ca tine"
Ce urare i-a făcut Raluca Bădulescu fiului ei. Alex a împlinit 23 de ani: "Nimeni nu este ca tine"
Alex, fiul Ralucăi Bădulescu, a împlinit 23 de ani.

Andreea Esca, despre cei doi copii ai ei și avantajele și dezavantajele pe care le-au avut crescând în lumina reflectoarelor: "I-am învățat valoarea banilor..."
Andreea Esca, despre cei doi copii ai ei și avantajele și dezavantajele pe care le-au avut crescând în lumina reflectoarelor: "I-am învățat valoarea banilor..."
Andreea Esca a vorbit despre avantajele și dezavantajele pe care le-au avut cei doi copii ai ei.

