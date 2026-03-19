Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, prima apariție publică de la decesul actorului. Cum a apărut pe covorul roșu alături de cele două fiice ale ei

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Rebecca Gayheart și cele două fiice pe care le are cu regretatul actor Eric Dane, Billie și Georgia, au fost prezente la o premieră cinematografică.

Rebecca Gayheart și cele două fiice ale ei, Billie și Georgia, au avut prima apariție publică după moartea lui Eric Dane.

Cele trei au mers la premiera din Los Angeles a noului film în care Zendaya joacă alături de Robert Pattinson, „The Drama”, și au pozat împreună pentru fotografii pe covorul roșu.

Gayheart, în vârstă de 54 de ani, a purtat o rochie în dungi roșii, albe și negre, pe care a asortat-o cu pantofi negri cu toc și o poșetă mică roz.

Billie, în vârstă de 16 ani, a purtat un top scurt din dantelă albă, o fustă asortată și o pereche de pantofi mov cu toc, ținând în mână o geantă albă Dior. Georgia, de 14 ani, a arătat la fel de elegantă într-o rochie roz aprins și pantofi transparenți cu toc. Ea a avut, de asemenea, o poșetă mică neagră.

Gayheart și adolescentele au afișat toate un aer curajos, după ce au suferit o pierdere devastatoare în urmă cu doar o lună, când actorul Eric Dane a decedat la numai 53 de ani.

Rebecca Gayheart a împărtășit „momentul puternic” pe care l-a trăit alături de regretatul ei soț, Eric Dane, moment care l-a lăsat „vizibil emoționat” cu puțin timp înainte de moartea sa tragică de luna trecută.

În săptămânile care au precedat decesul său, starul din „Grey’s Anatomy” și-a împrumutat vocea unui proiect de restaurare inițiat de compania de inteligență artificială ElevenLabs, cu scopul de a folosi înregistrări anterioare ale vocii lui Dane pentru a crea o replică sintetică a vocii actorului.

Dane „era foarte entuziasmat de acest lucru, deoarece își pierdea vocea și devenea tot mai dificil pentru el să comunice în fiecare zi. Așa că a devenit oarecum urgent”, a declarat Gayheart, în vârstă de 54 de ani, pentru Variety.

Participarea actorului a fost inspirată de un ultim efort de a lăsa ceva în urmă pentru fiicele sale adolescente, Billie, 16 ani, și Georgia, 14 ani.

„Aștepta cu nerăbdare să o audă, iar când am primit-o de la ElevenLabs a fost un moment cu adevărat important. A fost un moment puternic. Am redat-o, iar Eric a devenit vizibil emoționat”, a povestit Gayheart „Iar când am auzit-o eu, am plâns. Cred că toată lumea din încăpere a făcut la fel.”

În legătură cu proiectul, compania de inteligență artificială a produs și o docuserie intitulată „11 Voices”, în care Dane ar fi trebuit, potrivit relatărilor, să apară, inclusiv într-un episod bonus.

Totuși, în cele din urmă, el nu a mai putut apărea în serie deoarece starea sa cauzată de scleroza laterală amiotrofică (ALS) s-a agravat. În schimb, Gayheart plănuiește să participe ca vorbitoare într-un panel asociat premierei seriei la SXSW, care va avea loc pe 13 martie.

„El a vrut să susțină ideea de iubire și mișcarea [din jurul ALS], iar eu sunt aici ca să fac asta pentru el”, a explicat ea. „Pentru un milion de oameni să capete o voce cu care să poată comunica cu copiii lor, cu cei dragi, cu îngrijitorii lor, cu medicii lor sau la locul de muncă — aceasta este o mișcare cu adevărat uriașă.”

Despre moartea actorului, Gayheart a declarat pentru publicație că ea și familia ei sunt „încă în stare de șoc” după dispariția lui. Totuși, ea și-a reiterat declarația anterioară, mulțumindu-le celor care au arătat sprijin familiei sale în anii care au trecut de la diagnosticul de ALS al lui Dane din 2024.

„Îmi este greu să primesc tot sprijinul și toată dragostea care vine spre mine din toate direcțiile datorită lui Eric și comunității [din industria divertismentului], care este atât de generoasă cu timpul ei”, a spus ea. „Ne-au sprijinit pe mine și pe fete în ultimele două săptămâni și nu cred că vor pleca nicăieri. Cred că sunt alături de noi pe termen lung. Hollywood-ul are o reputație proastă. Asta mă cam supără, pentru că avem o comunitate minunată de oameni și le sunt foarte recunoscătoare.”

Dane a murit pe 19 februarie, după o luptă de aproape doi ani cu ALS. Avea 53 de ani.

Actorul era „înconjurat de prieteni apropiați, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase ale sale”, a declarat familia într-un comunicat prin care a confirmat decesul la acel moment. Pe 2 martie s-a raportat că cauza morții lui Dane a fost insuficiența respiratorie.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro