Gina Matache, dezvăluiri despre scandalul cu fiica sa, Oana, după ce a divorțat de Răzvan Miheț: „Eram năucită”

Gina Matache a oferit detalii despre divorțul surprinzător dintre fiica sa, Oana Matache, și Răzvan Miheț, o despărțire care a luat-o prin surprindere, chiar și pe ea. Artista de muzică populară a avut o reacție neașteptată, folosind chiar și cuvinte dure la adresa noului partener al Oanei, Radu Siffredi. Recent, Gina Matache a explicat de ce a reacționat atât de vehement când a aflat de decizia fiicei sale de a se separa de tatăl celor doi copii.

Divorțul a fost un șoc pentru Gina Matache, care a declarat în emisiunea „În Oglindă” că despărțirea lor i-a provocat o puternică criză emoțională, comparând-o cu propria experiență când părinții ei s-au despărțit. Mama Deliei a fost deschisă în legătură cu suferința pe care a simțit-o, dezvăluind că nu se aștepta ca mariajul lor să se destrame, mai ales după ce i-a văzut atât de apropiați și a fost martoră la viața lor de zi cu zi.

„Atunci am văzut-o pe mama. M-am văzut în ipostaza în care a fost mama. Acum văd altfel lucrurile, în primele zile eram foarte spumoasă. Nu mă așteptam, pentru că eu îi știam bine. Eu care am stat cu ei în casă atâta vreme de i-am crescut pe amândoi copiii, nu am văzut nimic nelalocul lui. Nu știu ce să zic, probabil că are și ea motivele ei. Chiar nu știu ce să mai zic. Dar dacă ea îmi seamănă mie, și o văd că îmi seamănă, nu o să îmi spună nici de acum în 2000 de ani. Cum nici eu nu i-am zis mamei mele nimic”, a spus Gina Matache, în cadrul emisiunii „În Oglindă”.