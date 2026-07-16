Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de 6 ani de căsnicie

Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie.

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  de  ELLE.ro
Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de 6 ani de căsnicie

Julia Garner și Mark Foster s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Actrița și solistul trupei indie pop Foster the People s-au căsătorit în 2019, într-o ceremonie organizată la tribunalul din New York. 

Julia Garner și Mark Foster s-au despărțit

O sursă citată de către publicația PEOPLE transmite faptul că Julia Garner și Mark Foster s-au despărțit după mai bine de șase ani de căsnicie. Zvonurile privind eventuale probleme în relație au apărut recent, când actrița a fost văzută la Paris și Los Angeles fără verighetă. Până la momentul actual, actrița și muzicianul nu au oferit declarații despre separarea lor. 

Cum a început relația dintre Julia Garner și Mark Foster

Julia Garner și Mark Foster s-au cunoscut prima dată în 2013, la Festivalul de Film Sundance. Relația lor a început mult mai târziu. Într-un interviu pentru The Hollywood Reporter, actrița și-a amintit că muzicianul a fost cel care a făcut primul pas. După ce el i-a apreciat mai multe postări de pe Instagram, ea a început să îl urmărească pe rețeaua de socializare, iar ulterior el i-a trimis un mesaj direct.

În aprilie 2019, Julia Garner și Mark Foster s-au logodit în timpul unei vacanțe pe care o petreceau în Montana. Muzicianul a cerut-o în căsătorie pe actriță citindu-i o poezie scrisă de el pentru ea. 

„Mi-a citit o poezie pe care mi-o scrisese și, când a terminat, a îngenuncheat și m-a cerut în căsătorie”, a povestit Julia Garner pentru Vogue. 

În decembrie 2019, s-au căsătorit într-o ceremonie organizată la tribunalul din New York. Au ales acel loc cu un sens și cu o semnificație specială în spate, pentru că părinții actriței s-au căsătorit acolo în urmă cu mai bine de patru decenii. Momentul a inclus o surpriză din partea lui Mark Foster pentru Julia Garner. Artistul a interpretat o piesă scrisă de el, pe care cei doi au dansat. 

„A fost o surpriză. Mark a scris-o, a produs-o și a cântat-o. A fost foarte suprarealist și cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată. Am simțit că pluteam în aer – a fost cel mai magic moment pe care l-am trăit vreodată.”

În 2019, după ce Julia Garner a fost desemnată cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramă pentru prestația din Ozark, în discursul de acceptare i-a mulțumit partenerul ei, Mark Foster, și l-a numit „dragostea vieții mele.”

De-a lungul anilor, Julia Garner și Mark Foster au păstrat discreția în ceea ce privește povestea lor de dragoste. Au fost văzuți ultima dată împreună în octombrie 2025, atunci când actrița a avut un moment spectaculos pe podium la Vogue World: Hollywood. Ea s-a transformat atunci în versiunea Mariei Antoaneta interpretată de Kirsten Dunst în filmul din 2006 regizat de Sofia Coppola în timp ce defila pe podium la evenimentul de modă de la Paramount Studios din Los Angeles.

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Foto: Getty Images

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