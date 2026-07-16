Cum se simte Laura Cosoi cu puțin timp înainte de a naște al cincilea copil. Dezvăluirea neașteptată a actriței: „În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că…”

Laura Cosoi a dezvăluit pe rețelele de socializare că are o perioadă în care simte că are mai multă energie decât de obicei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Laura Cosoi
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Laura Cosoi se află în ultimele săptămâni de sarcină și așteaptă cu emoție momentul în care își va ține în brațe cea de-a cincea fiică. Actrița și soțul ei, Cosmin Curticăpean, se pregătesc să își mărească din nou familia, iar vedeta spune că traversează una dintre cele mai speciale perioade din viața sa.

Cum se simte Laura Cosoi cu puțin timp înainte de a naște

De-a lungul lunilor de sarcină, Laura Cosoi a împărtășit cu urmăritorii săi numeroase momente importante și imagini care au surprins transformările prin care a trecut.

Actrița a dezvăluit pe rețelele de socializare că are o perioadă în care simte că are mai multă energie decât de obicei și s-a și amuzat pe această schimbare neașteptată.

„Să mă oprească cineva din drive-ul ăsta care vine la pachet cu adrenalina nașterii ce urmează! Mai am puțin și mă înscriu la un maraton sau îmi organizez o drumeție pe munte, la câtă energie am”.

Laura Cosoi le-a povestit fanilor că s-a apucat de curățenie generală și chiar a avut timp să facă dulceață.

„Nu vă mai spun că am întors toată, dar TOATĂ casa cu fundul în sus. Azi am făcut 30 de borcane de dulceață de căpșuni și caise și, sincer, mi s-a părut atat de light… cam cum e un duș înainte să înceapă ziua.
În ritmul ăsta, până vine asta mică, cred că văruiesc casa, schimb gresia, plantez o livadă și învăț o limbă străină.
Dacă mâine mă vedeți că îmi cumpăr pământ pentru flori, sunt pe la ceva magazin de mobilă, fac piața, vă rog frumos să mă luați de mână și să mă trimiteți frumusel acasă”, a mai povestit ea.

Cât de implicat este soțul Laurei Cosoi în creșterea fetițelor

La începutul anului 2026, Laura Cosoi a anunțat că familia ei se va mări din nou. Actrița se pregătește să devină mamă pentru a cincea oară. Vedeta are deja patru fete, pe Rita, Vera, Lara și Aida, alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean.

Laura Cosoi a împărtășit pe Instagram un video plin de emoție, în care le filmează pe fiicele ei în momentul în care află vestea despre noul lor membru din familie. Actrița a pregătit un moment înduioșător la o clinică medicală. Cele patru fetițe ale actriței au deschis o cutie din care au ieșit mai multe baloane roz, descoperind, astfel, că vor avea o soră. Rita, Vera, Lara și Aida au fost extrem de încântate și emoționate, iar fericirea li s-a citit pe chipul lor.

Într-un interviu acordat recent, Laura Cosoi a vorbit despre sprijinul pe care îl are din partea soțului ei și al familiilor lor.

„Cosmin este foarte implicat, ca de fiecare dată. Suntem o echipă și lucrurile se împart natural între noi, fără calcule rigide. Fiecare face ce poate, când poate, și cred că asta ne ajută cel mai mult. (…) Deocamdată ne descurcăm în formula actuală și suntem norocoși că avem și ajutorul din partea familiilor”, a declarat ea pentru Cancan.ro.

Actrița a mărturisit că cele patru fetițe ale lor sunt foarte încântate de ideea că familia lor se va mări cu încă o fetiță.

„Sunt foarte implicate și curioase. Vorbim des despre asta și simt că așteaptă cu bucurie să își cunoască noua surioară. Pentru noi, e important să le includem în tot acest proces”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:
Nicole Cherry a dezvăluit ce a crezut inițial mama ei despre relația cu actualul ei soț, Florin Popa: „Lucrurile s-au pripit…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) Magnetit - Ediția nr. 45 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de 6 ani de căsnicie
People
Julia Garner și soțul ei, Mark Foster, s-au despărțit după mai bine de 6 ani de căsnicie
Raluca Bădulescu, despre reacția fiului ei după ce ea a devenit imaginea unei afaceri controversate: "Ca să înțeleagă oamenii..."
People
Raluca Bădulescu, despre reacția fiului ei după ce ea a devenit imaginea unei afaceri controversate: "Ca să înțeleagă oamenii..."
Actrița Maggie Grace a divorțat în secret după 7 ani de căsnicie. Care este motivul invocat de vedetă
People
Actrița Maggie Grace a divorțat în secret după 7 ani de căsnicie. Care este motivul invocat de vedetă
Când începe, de fapt, Insula Iubirii sezonul 10. Fanii mai au ceva timp de așteptat
People
Când începe, de fapt, Insula Iubirii sezonul 10. Fanii mai au ceva timp de așteptat
Alina Pușcaș, sinceră despre problema de sănătate cu care se confruntă: "Frustrant"
People
Alina Pușcaș, sinceră despre problema de sănătate cu care se confruntă: "Frustrant"
Fetița Elenei Gheorghe a împlinit 9 ani. Mesajul transmis de artistă pentru Amelie Nicole: "Sunt recunoscătoare că am privilegiul..."
People
Fetița Elenei Gheorghe a împlinit 9 ani. Mesajul transmis de artistă pentru Amelie Nicole: "Sunt recunoscătoare că am privilegiul..."
Publicitate
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Află de la Domnica Mărgescu și Maurice Munteanu ce culoare are vara 2026
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
„Furnicuțele”, invitat Nicolai Tand. Care a fost cel mai mare bacșiș primit de la o vedetă
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Elena Gheorghe, apariție de senzație în costum de baie la piscină. Artista și-a etalat silueta într-un bikini cu imprimeu floral
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
Ramona Olaru, vacanță de poveste pe coasta Italiei. Vedeta de la Neatza a încins internetul cu pozele din escapada de lux
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
A apărut cu capul bandajat, iar fanii au intrat în alertă. Ce intervenție și-a făcut Bianca Drăgușanu
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
Detalii neștiute despre milionarul cu care se iubește Simona Halep! Ce s-a aflat acum despre fosta lui soție și despre una dintre fiicele sale. Amănunte din viața personală a lui Dorin Mateiu ies la iveală
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
E cutremur în PSD. Ce a decis Liviu Dragnea în urmă cu puțin timp. Nimeni nu se aștepta la așa ceva
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la show-ul Dolce & Gabbana. Artista a uimit cu o rochie acoperită de bijuterii
Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă la show-ul Dolce & Gabbana. Artista a uimit cu o rochie acoperită de bijuterii
People

Jennifer Lopez a atras toate privirile la evenimentul Dolce & Gabbana Alta Moda din Italia, unde a purtat o spectaculoasă rochie haute couture acoperită cu pietre prețioase.

+ Mai multe
Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: "Noi şi noi provocări"
Schimbare importantă pentru Răzvan Simion și Dani Oțil. Ce au anunțat oficial producătorii matinalului pe care cei doi îl prezintă la Antena 1: "Noi şi noi provocări"
People

Ce se întâmplă cu cel mai longeviv matinal, Super Neatza cu Răzvan şi Dani.

+ Mai multe
Nina Dobrev, surprinsă în ipostaze romantice alături de modelul Dougie Joseph
Nina Dobrev, surprinsă în ipostaze romantice alături de modelul Dougie Joseph
People

La aproape un an de la despărțirea de fostul logodnic, Shaun White, Nina Dobrev pare să fi găsit din nou fericirea alături de modelul Dougie Joseph.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC