Când începe, de fapt, Insula Iubirii sezonul 10. Fanii mai au ceva timp de așteptat

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Cel mai fierbinte și mai așteptat format al anului. Show-ul care captivează, oferă subiecte pentru discuții nesfârșite și care aduce trăiri reale în fața celor de acasă, se apropie de momentul revenirii.

Când începe, de fapt, Insula Iubirii sezonul 10

Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor!

Sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii va putea fi urmărit, din toamnă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Dezvăluirea a fost făcută chiar pe rețelele de socializare.

„Din septembrie… începe Mondialul show-urilor!

Cele mai așteptate sezoane, cele mai spectaculoase aventuri și cele mai mari emoții vin la Antena! Mult așteptatul sezon 10 Insula Iubirii captivează, Asia Express pregătește o aventură cât China, Chefi la cuțite aduce cei mai iubiți Chefi, Destine cu parfum de lavandă și Ana – Mi-ai fost scrisă în ADN surprind cu cele mai emoționante sezoane, iar meciurile României lui Hagi sunt gata să țină telespectatorii în fața televizoarelor”, au anunțat reprezentanții Antena 1.

Fanii show-ului Insula Iubirii s-au arătat dezamăgiți de faptul că mai au câteva luni bune de așteptat, emisiunea fiind de obicei difuzată vara.

Decizia Antena 1 are însă o explicație. Emisiunea Insula Iubirii poate fi difuzată exclusiv după ora 23:00, în urma unei decizii din 2025 a Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), care a impus această restricție de protecție a minorilor din cauza conținutului considerat pentru adulți. Acest lucru înseamnă, cel mai probabil, că show-ul va fi difuzat după episoadele unei alte emisiuni – posibil Asia Express – sau serial.

Surpriză pentru fanii emisiunii Insula Iubirii

Cuplurile care au scris istorie în cele mai fierbinți sezoane se întorc în show-ul care i-a făcut cunoscuți, de această dată, în România, într-o serie exclusivă de ediții speciale! Insula Iubirii – Reuniuni va fi formatul în care cei mai rebeli, mai controversați și mai discutați participanți își vor găsi locul pentru a povesti despre viața lor de după participare. Ce s-a schimbat între ei, cum arată relațiile lor acum și ce planuri au în viața personală, cei de acasă vor afla în exclusivitate.

Radu Vâlcan îi va avea alături pe foștii participanți în ceremonii speciale ale focului, în care emoția și tensiunea vor atinge cote înalte. Trăiri reale, povești despre prezent și răspunsuri la întrebări pe care le au toți cei de acasă. Totul, din 23 iulie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Înainte de startul difuzării, Radu Vâlcan declară:

„Știu că toată lumea așteaptă cu emoție sezonul cu numărul 10, însă înainte de marea premieră, le aducem o surpriză la care probabil nici nu s-ar fi gândit! Într-un cadru special creat, care le va aminti de bonfire-ul din Thailanda, cuplurile care au scris povești de neuitat se vor întoarce pentru a-și deschide sufletul și pentru a ne spune cum arată viața lor în prezent. Cine a rămas împreună, cine are o nouă relație sau cine a decis că are nevoie de o perioadă de singurătate pentru a se regăsi? Vom afla direct de la ei! În plus, vom avea ocazia să revedem imagini virale, imagini iubite de toată lumea și să vedem ce-și mai amintesc din acel moment al vieții lor. Ne vedem din 23 iulie, la Insula Iubirii – Reuniuni.”

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Foto: PR

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