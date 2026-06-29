Kanye West, aniversat ca un rege la Versailles. Cum a arătat petrecerea fastuoasă?

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Kanye West a fost sărbătorit ca un rege pentru împlinirea vârstei de 49 de ani, de câțiva apropiați, în frunte cu soția lui, Bianca Censori. O serie de imagini publicate de cei doi îi înfățișează pe aceștia la Versailles, unde ar fi avut loc celebrările, dar și în interiorul unui hotel de lux din vecinătatea istoricului palat, care a găzduit grupul de petrecăreți.

Petrecerea de la Versailles în cinstea lui Kanye West ar fi costat în jur de 400.000 de mii de dolari, au arătat felurite surse din apropierea artistului, acesta decizând asupra locului cu o mare încărcătură istorică pentru a sărbători în stil mare. Uriașul palat care a servit drept reședință a regilor Franței începând cu Ludovic al XIV-lea este nu doar o atracție pentru turiști veniți din întreaga lume, dar se pare că și pentru personalitățile obsedate de propria grandoare, precum West sau… președintele Donald Trump, care a semnat recent acolo un Memorandum of Understanding cu Iranul, trecând peste detaliul istoric ironic al faptului că una dintre cele mai mari capitulări din istoria de până atunci, cea a Germaniei după Marele Război, a fost semnată tot acolo.

Așadar, Kanye West, care a împlinit 49 de ani pe 8 iunie, a decis că palatul Versailles este locul potrivit pentru o celebrare, motiv pentru care și-a adus apropiații la un bal mascat, care a continuat în hotelul Airelles Le Grand Contrôle, care se află chiar în celebrele grădini ale palatului. Clădirea care îl găzduiește a fost construită în 1681 de către Jules Hardouin-Mansart, cel responsabil pentru mai multe dintre spațiile iconice de pe domeniu, și a servit drept reședință pentru controlorul general al finanțelor, o poziție de vârf în cabinetul regilor Franței. Încăperile care au fost martore la întâlniri dintre cele mai importante personalități ale diverselor epoci au devenit acum camerele unui hotel, iar cazarea acolo poate începe de la 4.000 de euro pe noapte.

Bianca Censori și Kanye West s-au afișat costumați la petrecerea de la Versailles, rapperul purtând o ținută complet neagră, realizată integral din piele, și o mască ce îi acoperea întreaga față, iar soția lui afișând un corset bej din satin și o fustă amplă cu crinolină, realizată în atelierul couture Miss Claire Sullivan, designera făcându-și mâna în atelierele Comme des Garcons, unde a lucrat vreme de 4 ani înainte de a porni o afacere pe cont propriu.

De asemenea, Censori a afișat o pălărie din pene care îi acoperea aproape întreaga față, peste o coafură realizată de Ruby Howes. Ținuta acesteia a fost completată de pantofi din satin, iar aceasta a pozat mândră alături de partenerul ei de viață în salonul de ceai al hotelului din Versailles, postând în secțiunea sa de Instagram stories și un mesaj pentru acesta. „La mulți ani, te iubesc mai mult decât iubesc viața”, a scris aceasta.

Anterior petrecerii de la Versailles, Kanye West și Bianca Censori au fost văzuți în Amsterdam, la restaurantul Ciel Bleu. Cei doi sunt căsătoriți din decembrie 2022, la scurt timp după pronunțarea divorțului dintre West și Kim Kardashian. Cele două celebrități au avut un mariaj de 7 ani, în urma căruia au rezultat patru copii: North, Saint, Chicago și Psalm.

Foto: Instagram

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