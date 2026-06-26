Brad Pitt, o nouă victorie în procesul cu Angelina Jolie privind Château Miraval. Ce a decis instanța

Brad Pitt a obținut o nouă victorie în procesul cu Angelina Jolie, după ce instanța a dispus audierea unor martori-cheie în dosarul Château Miraval.

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  de  ELLE
Brad Pitt, o nouă victorie în procesul cu Angelina Jolie privind Château Miraval. Ce a decis instanța

Disputa juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie privind Château Miraval continuă, iar actorul a obținut recent o nouă victorie în instanță. Potrivit People, Curtea Superioară din California a admis o solicitare depusă de echipa juridică a lui Pitt, prin care mai mulți reprezentanți ai grupului Stoli sunt obligați să depună mărturie în dosarul referitor la vânzarea cotei deținute de Angelina Jolie la celebra cramă franceză.

Conform People, hotărârea vizează persoane din cadrul grupului Stoli despre care Brad Pitt susține că dețin informații relevante privind tranzacția din 2021, prin care Angelina Jolie și-a vândut cota pe care o deținea la Château Miraval către Tenute del Mondo, divizia de vinuri a grupului Stoli.

În iunie 2025, actorul în vârstă de 62 de ani a încercat să obțină audierea lui Alexey Oliynik, reprezentant al grupului Stoli. Acesta ar fi refuzat atât să predea documentele solicitate, cât și să se prezinte la depoziție, susținând că, fiind rezident în Elveția, nu poate fi obligat să facă acest lucru.

Grupul Stoli este condus de Yuri Shefler, un miliardar de origine rusă stabilit în Elveția. În 2023, în plin conflict juridic, Brad Pitt a intentat un nou proces împotriva fostei sale soții, solicitând despăgubiri pentru decizia acesteia de a vinde participația către compania controlată de Shefler, descrisă în documentele depuse de actor drept un conglomerat din industria băuturilor spirtoase afiliat Rusiei.

Potrivit People, avocații lui Pitt au susținut atunci că grupul Stoli „a fost ținta unor boicoturi repetate în legătură cu invazia Ucrainei ordonată de Vladimir Putin și cu agenda legislativă homofobă”. Totodată, aceștia au afirmat că vânzarea realizată de Angelina Jolie „pune în pericol reputația afacerii pe care Pitt a construit-o cu atât de multă grijă”.

Angelina Jolie a contestat aceste afirmații în documentele depuse ulterior la dosar. Actrița a susținut că descrierea lui Yuri Shefler drept o persoană afiliată Rusiei reprezintă „o campanie xenofobă și falsă de denigrare”, precizând că acesta este „un exilat rus și un critic de lungă durată al lui Vladimir Putin”.

Noile documente depuse în instanță arată că Alexey Oliynik, precum și reprezentanții „cel mai bine calificați” ai Tenute del Mondo B.V. și ai companiei Nouvel LLC (entitatea pe care Angelina Jolie a vândut-o către Tenute del Mondo) vor trebui să fie audiați la Londra până cel târziu la 30 septembrie.

În plus, pe 24 iunie, Curtea de Apel din California și-a revizuit decizia privind implicarea lui Yuri Shefler în tranzacție. Instanța a apreciat că, deși acesta a susținut că a avut un „rol minim” în achiziție, „este greu de crezut că Shefler, un om de afaceri experimentat, ar fi riscat aproape 40 de milioane de dolari într-o tranzacție despre care nu știa nimic și în care nu era implicat”.

O audiere privind solicitarea de a-l obliga și pe Yuri Shefler să depună mărturie este programată pentru 8 iulie.

Potrivit People, o sursă apropiată lui Brad Pitt consideră că această decizie reprezintă un pas important în proces.

„Această victorie reprezintă încă un pas către aflarea adevărului despre ceea ce s-a întâmplat”, a declarat sursa. Aceasta a adăugat că Shefler „a fost partenerul ales de Angelina, deși știa că Brad nu și-l dorea implicat în afacere”.

De cealaltă parte, unul dintre avocații Angelinei Jolie a declarat pentru People că hotărârile recente „nu au niciun impact asupra fondului cauzei și, cu siguranță, nici asupra poziției doamnei Jolie”. Acesta a adăugat că actrița „așteaptă doar să câștige procesul de anul viitor, astfel încât familia lor să își poată concentra în sfârșit energia asupra vindecării”.

O sursă apropiată actriței a explicat pentru People că Angelina Jolie „nu a ales Stoli din alt motiv decât convingerea că reprezenta un partener excelent pentru distribuția internațională și că putea contribui la dezvoltarea afacerii în beneficiul copiilor lor, care urmau să moștenească partea lui Brad”.

Sursa a mai afirmat:

„Adevărul este că orgoliul lui Pitt și dorința lui de a controla totul au stat în calea unei colaborări. Brad a refuzat să lucreze cu Stoli doar pentru că Angie i-a ales pe ei, nu pe el”.

Bătălia juridică dintre Brad Pitt și Angelina Jolie pentru Château Miraval a început în februarie 2022, când actorul a acuzat-o că și-a vândut partea fără acordul său, încălcând înțelegerea potrivit căreia niciunul dintre ei nu putea face acest pas fără aprobarea celuilalt.

În septembrie 2022, Angelina Jolie a depus, la rândul ei, o acțiune în instanță, susținând că fostul ei soț a dus „un război motivat de răzbunare” împotriva sa încă din 2016, anul în care a depus actele de divorț, după doi ani de căsnicie. Divorțul celor doi a fost finalizat în decembrie 2024.

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Foto: Arhiva ELLE

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