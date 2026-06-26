A$AP Rocky, criticat după o declarație controversată făcută pe scenă. Fanii îi cer Rihannei să se despartă de el

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A$AP Rocky a stârnit un val de reacții negative din partea fanilor după o remarcă surprinzătoare făcută în timpul unui concert, pe care mulți au catalogat-o drept lipsită de respect. Unii internauți au mers chiar până la a spune că partenera sa de mulți ani, Rihanna, ar trebui să se despartă de el.

Rapperul în vârstă de 37 de ani a provocat controverse în timpul concertului susținut la Phoenix, Arizona, în cadrul turneului său, Don’t Be Dumb Tour, când s-a adresat femeilor din public.

„Slavă Domnului că nu mă cunoșteați pe vremea când eram singur, pentru că m-aș fi culcat cu toate”, a spus A$AP Rocky, stârnind aplauzele unei părți din public. Însă, după ce imaginile au ajuns pe rețelele sociale, declarația a fost intens criticată.

Comentariul a generat rapid dezbateri online, mulți considerând că este nepotrivit, având în vedere relația sa cu Rihanna, alături de care are trei copii: RZA, Riot și micuța Rocki. Fondatoarea Fenty l-a însoțit pe A$AP Rocky în mai multe opriri ale turneului, motiv pentru care declarația i-a surprins și mai mult pe fani.

În secțiunea de comentarii a videoclipurilor apărute online, criticile au fost numeroase. Un utilizator a scris: „Putea spune atât de multe alte lucruri, dar a ales exact cea mai prostească și lipsită de respect replică, atât față de public, cât și față de partenera lui.” Un alt fan a comentat: „Rihanna, dacă nu-l părăsești pe omul ăsta… o desconsideră constant.”

Criticile au continuat să apară, mulți întrebându-se de ce artistul, tată a trei copii și aflat într-o relație serioasă, a simțit nevoia să facă o astfel de remarcă.

„Pentru cineva care are trei copii și, teoretic, este într-o relație serioasă, nu este deloc în regulă să spui așa ceva. Este chiar stânjenitor”, a scris un internaut. Un altul a adăugat: „Rihanna, acesta este tatăl copiilor tăi? Este atât de ciudat să obiectifice femeile în felul acesta.” Altcineva a comentat: „Este lipsit de respect față de Rihanna, lipsit de respect față de femei. Mai poate să-mi explice cineva de ce omul ăsta mai este încă relevant?” Un alt fan a remarcat: „Putea pur și simplu să spună că sunt frumoase și să meargă mai departe. Ce rost a avut replica asta?”

Nu toată lumea a fost însă indignată. O parte dintre fani i-au luat apărarea lui A$AP Rocky, susținând că declarația a fost făcută în glumă și că reacțiile din mediul online sunt exagerate. În timp ce controversele continuau pe rețelele sociale, Rihanna părea să nu fie afectată de situație.

Artista a fost fotografiată miercuri la cumpărături în Beverly Hills, relaxată și zâmbitoare, în timp ce vizita mai multe magazine de lux. Însoțită de un asistent care căra numeroase pungi cu achizițiile făcute, Rihanna a purtat o salopetă elegantă și nu a dat niciun semn că scandalul din jurul partenerului său ar deranja-o.

Între timp, turneul mondial Don’t Be Dumb continuă, iar A$AP Rocky urmează să concerteze în San Francisco. Noua controversă vine la doar câteva zile după ce rapperul a oferit un interviu sincer pentru revista Vibe, în care a vorbit despre viața de familie alături de Rihanna și cei trei copii ai lor, dar și despre incidentul armat petrecut la începutul acestui an la locuința lor din Beverly Hills. Artistul a povestit impactul emoțional pe care l-a avut asupra familiei tentativa de atac din 8 martie.

„A fost cumplit… cineva a încercat să îmi facă rău mie și familiei mele”, a declarat A$AP Rocky.

El a mărturisit că incidentul i-a zdruncinat profund și că le-a răpit sentimentul de liniște și siguranță.

„Ne-a luat mult din pacea și fericirea de a putea trăi pur și simplu în libertate. Nu vreau să-mi fie furate liniștea și bucuria”, a explicat artistul.

În același interviu, rapperul a vorbit cu căldură și despre rolul de tată pentru cei trei copii pe care îi are împreună cu Rihanna: RZA, în vârstă de patru ani, Riot, de doi ani, și fiica lor, Rocki, care are doar opt luni. A$AP Rocky a spus că, în ciuda faimei și averii de care se bucură, el și Rihanna își doresc ca cei mici să crească modești și să aprecieze lumea din jurul lor.

„Vreau să mă asigur că îi învăț disciplină pe băieții mei, că îi țin cu picioarele pe pământ și cât se poate de modești”, a spus artistul.

Foto: Arhiva ELLE

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