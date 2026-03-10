Rihanna, decizie radicală privind securitatea familiei după împușcăturile asupra casa ei din Los Angeles

Rihanna „nu înțelege” de ce familia ei a fost ținta atacului, după ce mai multe focuri de armă au fost trase duminică asupra locuinței sale din Los Angeles.

Cântăreața este „extrem de speriată” după ce o femeie despre care se crede că este Ivanna Ortiz ar fi tras asupra proprietății sale cu o pușcă de tip AR-15, în timp ce artista se afla acasă, a declarat luni o sursă pentru People.

„Rihanna a auzit împușcăturile, dar la început nu a înțeles ce se întâmplă”, a adăugat o altă sursă. „Chiar și cu o echipă de securitate foarte bună, este înfricoșător să realizezi că așa ceva se poate întâmpla totuși.” Incidentul a fost „terifiant” pentru artistă, însă aceasta este „recunoscătoare că toată lumea este în siguranță”. a mai spus sursa.

O altă sursă a declarat pentru Page Six că artista a luat măsuri suplimentare de securitate și chiar a reprogramat o ședință foto care urma să aibă loc, din cauza incidentului.

Rihanna a fost văzută plecând luni din zonă, după atacul șocant cu pușca asupra conacului ei din Beverly Hills. Superstarul pop a fost fotografiat părăsind zona privată a aeroportului Van Nuys Airport la volanul unui convoi de SUV-uri, la scurt timp după ce femeia care ar fi tras asupra locuinței sale a fost pusă sub acuzare pentru tentativă de omor.

Fotografii obținute de Page Six arată agenți de securitate scoțând valize și un coș pentru bebeluș din casă luni.

Interpreta piesei Work locuiește acolo împreună cu partenerul ei de lungă durată, A$AP Rocky, și cu copiii lor, RZA (3 ani), Riot (2 ani) și Rocki, pe care a născut-o în urmă cu 6 luni, și „nu înțelege de ce cineva ar viza familia ei”.

Nu este clar dacă familia câștigătoarei premiului Grammy Awards se afla acasă în momentul incidentului.

Incidentul a avut loc în jurul orei 13:20, ora locală, iar un glonț ar fi străpuns un perete al casei.

Sergentul Jonathan de Vera din cadrul Los Angeles Police Department a declarat pentru Los Angeles Times că „aproximativ 10 focuri de armă” au fost trase asupra locuinței de către o persoană aflată într-un Tesla alb parcat peste stradă. Câteva ore mai târziu, poliția a arestat-o pe Ortiz pentru tentativă de omor, acuzând-o că a folosit o pușcă pentru a ținti casa Rihannei.

Cauțiunea acesteia a fost stabilită la 10,2 milioane de dolari.

Ortiz ar fi publicat în săptămânile dinaintea incidentului mai multe mesaje controversate despre Rihanna pe rețelele sociale. Page Six a descoperit ulterior că suspecta are antecedente penale, fiind arestată anterior pentru violență domestică, după ce și-ar fi atacat fostul soț.

Motivul atacului nu a fost încă stabilit. Până în acest moment, Rihanna nu a comentat public incidentul.

Rihanna și A$AP Rocky formează un cuplu din 2019 și au împreună trei copii: băieții RZA, de 3 ani, și Riot, de 2 ani, și o fiică, Rocki, în vârstă de patru luni. Cei doi au fost prieteni mulți ani înainte ca mama lui Rocky să-l convingă să o vadă pe Rihanna cu alți ochi.

„Mama mea obișnuia să spună lucruri de genul: ‘Știu că îți place fata cu care ești acum’, nu dau nume, ‘dar eu te vreau cu RiRi'”, le-a povestit artistul ascultătorilor podcastului „PopCast” al New York Times. „Și eu eram gen: ‘Mamă, de ce tot spui asta? Fata aia nici măcar nu mă vrea așa’.”

După ce a glumit spunând că „mamele știu cel mai bine”, Rocky a mai adăugat: „Sunt recunoscător că Rihanna a apărut în viața mea atunci, pentru că înainte de acel moment nu cred că eram pregătit pentru așa ceva.”

